Cacería en Venecia

TRES ESTRELLAS Y 1/2

Si les contamos que es una de suspenso donde hay un crimen y el detective Poirot (esa creación de Agatha Christie) tiene que resolverlo, podría ser contradictorio decirles, a la vez, que es una película muy extraña. Porque nada más cálido y seguro que un “quién lo hizo” clásico y siguiendo todas las reglas. Pero es raro.

Por un lado, no es exactamente un relato de la Christie sino una adaptación de alguna cosa poco conocida. En segundo, porque Brannagh utiliza elementos grandguiñolescos del cine de terror para generar sustos, pero lo hace como a la ligera, como si nos dijera “miren, me río de los sustos”. En tercero, porque por momentos juega a lo sobrenatural, pero siempre sabemos que no es así. Y cuarto, porque el misterio es muy poco complicado.

Y sin embargo, lo que juega a favor es la atmósfera, cierta dimensión experimental en reproducir la textura evidentemente falsa de lo teatral en una película tradicional. Eso es lo que la vuelve “extraña”: parece un ejercicio de estilo más cercano a la comedia que a una auténtica película de misterio. E incluso sus actores (él mismo como actor) se toman todo con cierto afán paródico, salvo -rareza y excepción de excepciones- la brilante Tina Fey. Ok, usted quiere saber si se deja ver. Sí, se deja, incluso es agradable. Pero deja la sensación de que se trata de una película rarísima.