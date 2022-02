Cásate conmigo

★★★ Hay dos cosas interesantes en esta película que cuenta cómo una estrella, en un momento de crisis (está a punto de casarse en vivo con otra estrella, en streaming, en vivo, cuando descubre que su futuro marido la engaña) se casa con un tipo común, por puro reflejo. Claro que hay una película parecida, Notting Hill, pero vamos a lo interesante. Primero, el film lidia con la inmediatez, con el universo digital donde se confunde lo público con lo privado de un modo vertiginoso. Tomar un esquema conocido para actualizarlo no deja de ser un acierto, no porque la película sea extraordinaria sino por ese mundo que la rodea. Segundo: Maluma podrá atraer a muchas personas, pero es de madera. Lo demás es bastante convencional, Owen Wilson está simpático y López conoce -es actriz antes que cantante, algo no menor- cómo funciona el asunto.

