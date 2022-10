★★★1/2 Sería injusto decir que el cine no sería el que es sin las melodías irónicas y cultas de Ennio Morricone. Más justo sería decir que el mundo no sería el que es sin las melodías irónicas y cultas de Ennio Morricone. Este documental, no demasiado creativo en lo formal pero lleno de anécdotas y detalles, deja bien claro por qué el galardonado compositor es parte de nuestro paisaje cultural más allá de cualquier frontera.

Galería de imágenes