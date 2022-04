La ciudad perdida

★★★★ Hay algo de "Tras la esmeralda perdida" (aquel éxito de los 80 que lanzó la carrera de Robert Zemeckis antes de "Volver al Futuro") en este film donde una novelista (gran trabajo de Bullock) se encuentra en medio de una aventura de acción totalmente inesperada, al tiempo que se cruza con un aventurero valiente, atractivo y con no demasiadas luces. Toda la película es una humorada amable que, al mismo tiempo que construye la comedia romántica, despliega algo así como una parodia o -está de moda el término, pero aquí aplicadeconstrucción de los lugares comunes de las películas del género. El plus radica en que Bullock y Tatum son buenísimos en serio y tienen el tono justo para que la película funcione y podamos reírnos de los clichés saturados ex profeso a medida que la película avanza. Un par de cameos, además, le dan sazón a una rareza: una película amable y una aventura más bien adulta.

