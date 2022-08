Las películas de Sharon Tate: filmografía de la víctima del Clan Manson

Iniciada en el modelaje, la joven texana Sharon Tate tuvo su primera oportunidad de incursionar en el mundo del cine como extra. Su debut en la pantalla de "Adventure of a Young Man", estelarizada por Paul Newman, le permitió tener la seguridad de formarse en la actuación. Una carrera prometedora que nueve años después sería finalizada de manera trágica por el culto de Charles Manson.

En la noche del 9 de agosto de 1969, en su residencia, Sharon Tate fue apuñalada hasta la muerte. Además de la actriz, cuatro cuerpos más fueron ubicados en el lugar. Las amistades de la mujer, que se encontraba en el noveno mes de embarazo, compartían el sangriento escenario. La policía investigó a los allegados, incluso a su marido Román Polanski, pero no pudieron determinar alguna autoría del crimen. La conexión estaría dada por el doble asesinato del matrimonio LaBianca ocurrido al día siguiente.

Susan Atkins estaba detenida por el robo de un auto cuando vociferó a una reclusa que ella participó del crimen de la modelo. Esto llevó a que se detenga a Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian como autores materiales del hecho. Posteriormente, se determinaría que el autor intelectual sería un lider de una comunidad, denominado “La Familia”, con antecedentes penales, llamado Charles Manson.

Los antecedentes sensacionalistas, penales y judiciales del crimen todavía repercuten en series, documentales, libros y películas. La figura manipuladora de Charles Manson provoco un frenesí mediático sobre su vida. Esto también condicionó, luego del crimen, el recuerdo de la carrera actoral de la más famosa de sus víctimas. ¿Quién era Sharon Tate?

Su primer trabajo, dentro del ámbito actoral, vino con la televisión. Series como Mister Ed y The Beverly Hillbillies la posicionaron en el set para obtener más experiencia. Si bien su falta de trayectoria le impidió obtener papeles protagónicos en largometrajes como "The Cincinnati Kid" de Sam Peckinpah o "The Sound of Music" de Robert Wise , su belleza estaba siendo reconocida en el ámbito de los castings.

Hollywood le dio la oportunidad en un papel extravagante. “Eye of the Devil”, protagonizado por el actor británico David Niven, fue su catapulta a las producciones industriales. Filmada en Europa, la actriz asumió el rol de una joven hechicera. El papel le permitió al público reconocer a Tate, no solo por su belleza, también por su carisma en cámara. El relato sobrenatural contó con la asesoría de magos del culto Wicca logrando posicionarse en la actualidad como una película de culto.

Sin embargo, el mayor impacto lo tuvo inmediatamente al finalizar la producción. En una discoteca londinense, terminada las grabaciones de "Eye of the Devil", conoce al director Román Polanski. “La danza de los vampiros” dirigida por el cineasta polaco, tuvo a Tate y Polanski en el mismo set. El romance fluyó con el avance de las jornadas, y al finalizar el rodaje la actriz se mudó al apartamento del realizador.

Polanski tendría su primera experiencia cinematográfica en Estados Unidos con “El bebe de Rosemary”de 1968. El rol protagónico por decisión de los productores recayó en Mía Farrow. Tate, en paralelo, protagonizó, junto a Tony Curtis, la comedia “No hagan olas”. La recepción negativa por parte de la crítica se contraponía con el reconocimiento en los films llevado a cabo por su pareja.

“Valle de Muñecas” de Mark Robson , de 1967, fue el legado de Sharon Tate a Hollywood. La película, basada en la novela de Jaqueline Susann, fue un éxito arrollador en la taquilla. El film dramático le permitió ser nominada al Globo de Oro, por su interpretación del personaje de Jennifer North. También, consolidó a la rubia como un sex symbol de la pantalla grande.

El último film en vida de Sharon Tate, lo compartió con el actor Dean Martin. La comedia "The Wrecking Crew", protagonizada por el miembro del Rat Pack, encuentra a la actriz segura de sí misma en el ámbito de la comedia. Una cinta absurda y ligera.

Quentin Tarantino la homenajea con fragmentos de The Wrecking Crew en “Erase una vez en Hollywood”. La actriz australiana Margot Robbie, interpretando a la esposa de Polanski, disfruta descalza de las escenas de su última película estrenada en un cine vacío. Una alusión que el director de Pulp Fiction quiso manifestar. A pesar de su ascenso y su belleza, Sharon Tate era en definitiva una chica solitaria que siempre se río de sí misma.