*** Siempre nos preguntamos por qué en la Argentina no hay westerns, dado que la situación en el desierto patagónico y hacia el Oeste de Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX equivalían a las del Far West estadounidense. Pero no, no hay, salvo excepciones aisladas como El último perro (1956) o, mucho más acá, la muy interesante Fuga en la Patagonia (2016). Lleno de ruido y dolor retrata el derrotero de un grupo de malvivientes que, en aquellos parajes inhóspitos, tiene como plan robar un banco y dispersarse, pero es llevado –pasiones y tragedias mediantes– por otros caminos. En el debe, el film tiene actuaciones muy desparejas, algunas situaciones resueltas de apuro y ciertos diálogos sentenciosos o explicativos de más. En el haber, momentos de muy buena tensión narrativa, un uso preciso del paisaje y un cuento interesante. En suma, una aproximación no del todo despreciable.

