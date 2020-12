** Desde que en 1971 Pauline Kael publicó el ensayo Raising Kane en el New Yorker, muchos que odian la idea de que el cine es un arte y tiene un autor han encontrado una buena herramienta para atacar a Orson Welles, quien, por un error de traducción, no sería el autor de “El Ciudadano”, sino el guionista simpático y entonces en la mala Herman Mankiewicz (hermano del genial director Jospeh, autor de “La Malvada”). Extrañamente, David Fincher –de los pocos verdaderos autores clásicos que aún existen en Hollywood– toma la hipótesis “kaelita” y filma cómo un Mankiewicz sobreinterpretado por Gary Oldman “hizo” solito aquel monumento fílmico. Eso no invalida la película: lo que la invalida es su vocación Billiken de que los personajes famosos digan “hola, soy William Randolph Hearst” o “qué tal, Louis B. Mayer”, mientras actúan anécdotas que al cinéfilo aburre porque las conoce de memoria y al no cinéfilo aburre porque no comprende la referencia. Una película menos de un director al que todavía se puede dar crédito.

