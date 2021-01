My French Film Festival

No se pierda por nada del mundo esta selección de películas francesas inéditas, por tiempo limitado. Hay de todo: comedias como “Enorme” o “Felicidad”; dramas como “Camille” o “Destello fugaz”; clásicos como el “Orfeo” de Jean Cocteau, una selección extraordinaria de cortos animados y no animados para toda la familia, un gran mediometraje de Arnaud Desplechin llamado “La vida de los muertos”, y muchísimo más. Todas estas películas forman parte de un cine que no llega pero está absolutamente vivo. Recomendar algún título sobre otro sería injusto y, también, antideportivo: gran parte del encanto de la selección es arrojarse sobre las películas como aventura de descubrimiento.

