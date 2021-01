Zona de riesgo

**1/2 Otro interesante ejemplo de la política de sustitución de importaciones que lleva adelante Netflix en el campo del audiovisual. Aquí hay a) ciencia ficción, b) pareja despareja, c) explosiones, d) una amistad que nace. Un soldado que cometió una falta es enviado en misión con otro que no solo será su superior sino que, además, es un androide artificial. Ambos tienen que evitar que se lleve a cabo un tremendo hecho que podría acarrear el fin de todo lo que conocemos, y demás. Que los actores sean simpáticos y que las explosiones impidan que uno se duerma no disculpa este film de acción de su falta de alguna empatía verdadera, de algo que no sepa solamente a comida predigerida. Nadie se queja por la historia simple o los personajes elementales, seguro hay una obra maestra con esa características.

