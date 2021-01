El joven doctor

*** Primero: es un estreno “de cine” que puede verse on line (con pago de un ticket) en la plataforma de Hoyts. Segundo: es una película sobre discriminación y amor prohibido en el Hawaii de principios del siglo XX, con jovencito que hace mandados y tiene una rapidez pasmosa, recorre la isla y se enamora de la chica que no debe mirar. La película utiliza el paisaje lindo (se filma “lindo” ex profeso) para mostrar lo “feo” de los prejuicios, algo que bien puede considerarse un cliché pero que, por el buen gusto, termina funcionando. Es decir, estamos hablando de un film a reglamento, prolijo hasta casi la exasperación y sin ripios. Por eso mismo entretenido y menor, más allá de su intención didáctica. Una película antigua del siglo XXI, para entendernos.

Galería de imágenes