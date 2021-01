Sinónimos: un israelí en París

**** Navad Lapid es de los realizadores más interesantes de la actualidad. Sus dos films anteriores (“Policeman” y “La maestra de jardín”) muestran a alguien preciso –no filma de más, no ejerce el exhibicionismo técnico, no fuerza histrionismos– con un fin muy claro respecto de dónde apunta su obra. Aquí vuelve a analizar la sociedad israelí desde el personaje de un joven desertor del ejército que huye a París con apenas un diccionario y voluntad. Todo es satírico y, como corresponde al género, también una muestra de crueldades y solidaridades aleatorias que rodean al personaje. No es el contraste entre dos mundos sino las similitudes aquello a lo que apunta el realizador para que su relato se convierta en algo universal. París está fotografiada con los mismos ojos fascinados y asustados del protagonista: una especie de entrevisto “otro mundo” que se pelea con los problemas del que nos rodea. Gran película, cine de verdad.

