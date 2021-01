Hasta siempre, hijo mío

****1/2 Este melodrama sigue la vida de una pareja que, en plena política de “único hijo” en China, pierde al suyo en lo que parece haber sido un accidente. Toda la película está cargada con una emoción constante que no impide –más bien, complementa– ver el contexto político y social de ese país. Es una crítica, por supuesto, pero sobre todo se concentra en otro de los grandes tópicos del género: cómo las decisiones del gran poder alteran la vida cotidiana de quienes no lo ejercen. Las actuaciones son milagrosas, ambas ganadoras en el último Festival de Berlín. No suele ser garantía, por cierto, un premio, pero aquí reflejan el difícil trabajo de alternar la angustia, la emoción contenida y la construcción de un dolor a lo largo de (mucho) tiempo. Épica de las emociones.

Galería de imágenes