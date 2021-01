*No se puede criticar el diseño o la animación, la perfección visual de “Soul”. La máquina ha triunfado. Pero esa misma máquina ha despojado a Pixar de lo que siempre tuvo, de aquello que le permitió cambiar mucho más que el cine de animación: ha despojado a la firma de alma. “Soul” es la historia de un hombre de mediana edad a punto de tener su gran oportunidad en el jazz. Sufre un accidente, muere –o algo así– y, por otro accidente, queda en el limbo, donde deberá encargarse, para volver, de inspirar a un alma que se resiste a ser encarnada. Los problemas de la película son innumerables: secuencias sobreexplicativas, soluciones copiadas de otros films (la epifanía del protagonista es idéntica a la que tiene el de “Unidos”, una película “menor” pero mucho más noble y llena de gracia), y una serie de meditaciones new age que resultan menos metafísica que bobada. El humor no funciona (¡un film de Pixar sin timing! ¿Qué más vas a llevarte, maldito 2020?) y la bonachonez de rostros inflados resulta, por lo repetida, ciertamente insufrible. Por su pretensión –y por las loas al “mensaje” que le han profesado los amanuenses de la crítica americana–, probablemente lo peor que hizo el estudio en veinticinco años, incluso por debajo de “Cars 2”, que era un despropósito pero no aburría como este menjunje de sacarina trascendental.

Galería de imágenes