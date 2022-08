★★★ Alguna vez dijimos en estas páginas que no hay que confundir ingenio con inteligencia. Lo primero puede ser la manifestación de lo segundo, pero no siempre. Un buen truco es ingenioso, pero si no va más allá de eso, es solo un truco. Jordan Peele quizás sea inteligente, pero es siempre ingenioso: aquí narra la historia de un conjunto de personajes acosados por extraterrestres caníbales que viven justo encima de ellos. Como a cualquier ingenioso, a Peele no le falta humor, y así como tenemos momentos de gran angustia y horror, tenemos otros muy divertidos. Es el tono que hemos visto ya en ¡Huye! y Nosotros. Pero el cuento de terror tiene, siempre, una connotación (perdón por el término) metafísica. Inquiere por la muerte, la trascendencia, lo que hay -o no hay- más allá de la materia, lo atávico, etcétera. Jordan Peele, que tiene algo de M. Night Shyamalan en cuanto al uso de la “sorpresa” o del secretismo en torno a la difusión de sus historias (¡Nop! tiene bastante de Señales, dicho sea de paso) se preocupa más bien por la etnia de sus personajes, a todas luces un asunto superficial cuando la amenaza viene de más allá del mundo. Eso es lo que termina disolviendo gran parte del efecto del film, que cuando deja de lado tal cuestión es un sólido ejercicio de género.

