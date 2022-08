★★★★★ No es la nostalgia ni la adoración del pasado lo que nos lleva a decir que este reestreno de una película que tiene 56 años es lo mejor de la semana y, también, lo más novedoso y joven. De cuando Godard aún se divertía diciendo lo que pensaba y el humor servía para tomar distancia de esa generación a la que llamó -lo dice la película- “los hijos de Marx y la Coca-Cola”. Léaud es un joven que dejó el servicio militar y no sabe qué hacer con su vida, y se conchaba para hacer encuestas; conoce a Goya, jovencita que quiere ser cantante pop, y comienzan algo así como una relación. Pero el humor satírico sostiene todo, y hay más personajes y situaciones absurdas, todas ligadas a pintar aquella generación que -créase o no- se parece mucho a los falsos politizados de hoy. De hecho, en plena cultura de la cancelación y de veinte-treintañeros defendiendo la militancia más anacrónica, Masculino-femenino resulta una especie de bálsamo.

