Amber Heard, el porno, y las estrellas de Hollywood que surgieron del triple X

Sumada a las repercusiones del caso de la actriz Amber Heard y su juicio perdido contra su exmarido Johnnie Deep, la agencia Zen Models, especializada en representación de actores del cine pornográfico, le ofreció a la expareja del protagonista de "Piratas del Caribe", la cifra de 9 millones de dólares para protagonizar un film dentro del mundo del entretenimiento para adultos.

Un ofrecimiento que invierte la polaridad: el cine porno no es un semillero de talentos actorales, pero una decena de actores y actrices de primera línea en Hollywood surgieron de las películas condicionadas, Con Heard puede darse lo opuesto. El caso de una actriz célebre que se atreva a escenas de sexo explícito

Sylvester Stallone es uno de los ejemplos más reconocidos. The party at Kitty and Stud`s, estrenado en 1970, fue la cinta pornográfica que un joven Stallone (habituado a hacer bolos en films independientes) protagonizó por una remuneración de 200 dólares.

La película estuvo muy lejos de ser un éxito de aquellos años, teniendo en cuenta que los setenta fueron la edad dorada del cine triple, con films como Garganta Profunda o Detrás de la puerta verde.

Cameron Diaz tuvo un debut con el cine erótico. En 1992, fue parte del elenco de She`s no angel. El film está dentro del cine XX, correspondiente a los films eróticos o soft porno.

La actriz de Loco por Mary y La boda de mi mejor amigo, tuvo un antecedente, antes de saltar a la fama con The Mask. Partes de esa pelìcula todavía se encuentran en sitios web.

Jackie Chan es respetado como el maestro de las artes marciales chinas en Hollywood. Pero sus inicios en el cine del continente asiático, no fueron muy diferentes a las de Stallone.

En 1975 se estrenó All in the family, una película con sexo explicito en la que Chan, con 31 años, formó parte del elenco. Una experiencia a la que el actor siempre le restó importancia.

John Hamm, antes de llegar al estrellato, tuvo su participación en el mundo del entretenimiento hot. Pero el protagonista de Mad Men no estuvo delante de la cámara, sino detrás, cubriendo labores de producción en cintas de softcore. El actor, que interpreta al personaje de Don Draper, tuvo su acercamiento a la actuación muchos años después.