Qué es la hipnoterapia, el método buscado por el director de El Señor de los Anillos

La hipnosis es parte de un tratamiento realizado en varias instituciones que ofrecen la modificación de conductas, pensamientos y emociones. Según el Instituto Argentino de Hipnosis, la hipnoterapia resignifica nuestras experiencias de vida para poder utilizarlas como recursos que permiten resolver situaciones conflictivas.

En el país, es un método establecido por profesionales y organizaciones, como Mayo Clinic y el Centro Argentino de Hipnosis Clínica, especializadas en este tipo de terapias. Aunque algunos se muestran aprensivos a considerar la hipnoterapia como un tratamiento psicológico, son muchos los estudios que han demostrado su efectividad para abordar varias problemáticas.

Como tratamiento psicológico, la hipnoterapia recibe el nombre de “hipnosis clínica”, y permite que el paciente experimente una sensación de profunda relajación, mientras su atención se focaliza hacia las sugerencias adecuadas hechas por el especialista.

La hipnosis no es un estado de sueño profundo en el que la persona pierde la voluntad y la conciencia, sino que se caracteriza por inducir al paciente a una condición llamada trance.

Es considerada un método terapéutico muy útil y son muchas las pruebas científicas, pero obviamente hay que saber distinguir entre la hipnosis clínica y la versión que ofrecen en el cine.

Además, la hipnoterapia está especialmente indicada para reducir el estrés, la ansiedad , superar las adicciones y los trastornos del sueño. En ese aspecto, la hipnoterapia es una de las formas de tratamiento más rápidas y efectivas para la mayoría de los problemas psicológicos y emocionales.

Una solución ideal para el conflicto interno que puede significar estrenar un film, como le sucedió a Peter Jackson, director de la saga "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", que consulto a un profesional para poder olvidar los largos años de producción y vivir sus películas como un fan más.

"Cuando hicimos las películas de 'El señor de los anillos', siempre sentí que yo era la única persona desafortunada que no iba a verlas como una película de estreno", declaró Jackson a The Hollywood Reporter, anticipando el lanzamiento de la serie, 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien, que se verá a partir del 2 de septiembre por Amazon Prime Video.

Tras veinte años del desembarco en la pantalla grande de “El Señor de los Anillos: la comunidad del Anillo”, la saga protagonizada por Elijah Wood y Viggo Mortensen, Jackson quiere dejar atrás el pasado y poder ver su obra con otros ojos.

"Cuando se proyectaron, llevaba inmerso en ellas durante cinco o seis años. Fue una gran pérdida para mí no poder verlas como todo el mundo. De hecho, me planteé acudir a una hipnoterapia para que me hipnotizaran y me hicieran olvidar las películas. Hablé con el mentalista británico Derren Brown sobre ello y pensó que podía hacerlo", recordó el realizador neozelandés.