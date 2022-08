VIDEO: Mirtha Legrand, la reina de "House of the Dragon"

HBO sorprendió a todos con una insólita promoción de "House of the Dragon", la serie que estrena el domingo 21. La productora tuvo la originalidad de convocar a Mirtha Legrand para promocionar el estreno de la serie escrita por George R. R. Martin en la plataforma streaming, que muchos fans esperan, ya que se trata de la precuela de la exitosa "Game of Thrones". Lo insólito es que la diva aceptó sumarte a una promoción que puede prestarse a interminables memes.

Mirá la insólita promo de "House of the Dragon" con Mirtha:

“Ha habido conflictos en mi círculo familiar. Romances, disputas de poder. Realmente, ha pasado de todo y yo he decidido contarlo”, dice la diva de la televisión argentina, sentada en una mesa que emula sus almuerzos pero, que a la vez, también está ambientada como las de los castillos de la serie. No hace falta aclarar que no se trata de una serie sobre el clan Tinayre, sino de otros más arraigado en el terreno de la ficción.

Acompañado de imágenes nunca vistas de la próxima serie, en el video que la plataforma de streaming difundió en sus redes ofrece un recorrido por los personajes del primer episodio de "La Casa del Dragón".

Y como no podía ser de otra manera, Mirtha cierra con una de sus frases emblemáticas, adaptadas a la promo: “Y recuerden, como siempre les digo. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono”.

