Razzie 2023: quiénes son los nominados a los anti Oscar

Los Razzie Awards comenzaron su ciclo en 1981, cuando el publicista John J. B. Wilson y Mo Murphy decidieron crear una sátira para evidenciar ciertas hipocresías dentro de la industria cinematográfica estadounidense. Con más de 40 años de vigencia, estos premios siguen llamando la atención en su distinción por las películas más desastrosas del año y los que más decepción generaron en la audiencia.

Las mismas nominaciones muchas veces causan controversia y estupor entre los actores, directores y productores del medio. Incluso legendarias obras maestras del séptimo arte como "El Resplandor", dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, arrasaron con las premiaciones llevándose varias “frambuesas doradas”.

El 2022 terminó con grandes títulos en cartelera, nombres como el de Cate Blanchett, Brendan Fraser y Steven Spielberg se han convertido de los favoritos entre los expertos y el público. Sin embargo, no todo fue grandioso y los pasados meses hubo varias cintas muy cuestionables como Pinocho y Morbius.

En vez de ignorar este tipo de producciones, los Razzie Awards se dedican a premiarlos como una especie de parodia al galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.Con votaciones, promedios y estadísticas, las películas candidatas “competirán” por el galardón la noche antes de la ceremonia del Oscar.

Este año encontramos entre las categorías ciertos nombres esperados, que sugieren la percepción del público sobre la calidad de las películas o sus pretensiones no cumplidas. "Blonde", la biopic de Marilyn Monroe, es el film con más nominaciones, lo que refleja la ofuscación generalizada que recibió el proyecto desde su estreno comercial.

La adaptación de la novela de Joyce Carol Oates despertó en la crítica y el público cierta curiosidad. Lamentablemente, para cuando la propuesta llegó a cines y a Netflix, la cinta era bastante odiada, no cumplió las expectativas y las posibilidades de que Ana de Armas se hiciera de un Oscar se convirtieron en cenizas. La nominación a Peor Película de la biopic es compartida con "Morbius", "Pinocho", "Good Mourning" y "The King's Daughter".

El novio de Megan Fox, Machine Gun Kelly es un candidato de lujo para llevarse el Premio a Peor Actor por Good Mourning. En el listado le siguen varias figuras consagradas de la historia del cine: Tom Hanks, Jared Leto, Sylvester Stallone y Pete Davidson. Las actrices tendrán su propia terna, Ryan Kiera Armstrong (Llamas de venganza), Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominio), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario ("The King's Daughter") y Alicia Silverstone ("The Require"),son las personalidades femeninas que participaran en el rubro de Peor Actriz.

Los realizadores no están a salvo de este reconocimiento: Judd Apatow ("The Bubble"), Machine Gun Kelly ("Good Mourning"), Andrew Dominik ("Blonde"), Daniel Espinosa ("Morbius"), Robert Zemeckis ("Pinocho"), se enfrentarán por el galardón a Peor Director. Si bien no se espera la concurrencia de los nominados, hubo resonantes casos que los ganadores llegaron a la ceremonia a recibir el Premio, y se espera que el 2023 no va a ser la excepción.

