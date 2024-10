Cómo es el videojuego protagonizado por gauchos

En los siglos XVIII y XIX, los gauchos habitaban las regiones pampeanas argentinas, el territorio uruguayo y parte de Río Grande del Sur, en el Brasil. Considerados como excelentes jinetes y diestros en los trabajos ganaderos, estos pobladores rurales adquirieron características únicas y reconocibles que son identificados en todo el mundo. Incluso en el universo digital.

Gaucho and the Grassland es un nuevo simulador de granja en el que el participante vivirá como un típico gaucho rural. Desarrollado por la empresa brasileña Epopeia Games, recientemente se anunció que se dará a conocer un nuevo demo en noviembre de este año para ser probado por los usuarios interesados, que ofrecerá una experiencia aún más rica con nuevas funcionalidades.

El videojuego sobre el legendario vaquero de las Pampas debutará en PC (Steam) en febrero de 2025 para más tarde ser lanzado en consolas. Para celebrarlo, la compañía ha publicado un nuevo tráiler que muestra las últimas novedades visuales y de jugabilidad. “El día comienza temprano en tu granja, la cual has heredado de tu difunto padre. Verás que hay mucho que hacer para reconstruirla y devolverle su antiguo esplendor”, es el desafío del juego.

“Desde lo más básico, como recoger piedras y ramas para reparaciones urgentes, hasta fabricar tus propias herramientas para renovar tu casa y otros edificios para ampliar la granja, en Gaucho and the Grassland todo se puede encontrar explorando la naturaleza… o comprar a un vendedor local, que se enorgullece de hacer buenos tratos”, describieron del equipo de Jesús Fabre, responsables de la comunicación de los desarrolladores brasileros.

Epopeia Games es responsable de otros juegos que han sido nominados a diversos premios. La misma empresa ha publicado Mullet MadJack considerado el éxito indie brasileño de 2024. Ahora, los desarrolladores prometen innovar en el género de los juegos de granja con el flamante lanzamiento que ya ha ganado el premio al Mejor Game Pitch de Asociaciones Regionales en el Big Festival 2022 de São Paulo, Brasil.

Después del lanzamiento del juego previsto para PC a comienzos de 2025, se planean futuras versiones en Xbox Series S/X, Nintendo Switch y Playstation 4 y 5. Manteniendo la gráfica colorida y saturada con un estilo visual similar a los juegos más emblemáticos que contienen estas características, los usuarios gamers podrán disfrutar de una vida rural y laboriosa en total virtualidad.





Pero Gaucho and the Grassland no es el único lanzamiento telúrico en el universo gamer de este año. RealiTeam es una empresa cordobesa que está a punto de lanzar al mercado un videojuego que le permitirá a los usuarios situarse en la Argentina de 1870, con el gaucho como principal protagonista. La idea fue premiada en 2023 entre más de 2 mil proyectos.

“Gauchos Inmortales”, un videojuego que promete llevar la esencia de la cultura del país a jugadores de todo el mundo. Lucio Rojas es la cabeza de un equipo de profesionales de Villa María cuya iniciativa fue premiada en 2023 por la Secretaría de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación que los reconoció posicionándolos en el séptimo puesto de un certamen nacional llevado a cabo el año pasado.

“El modo de juego y las mecánicas presentes son una fusión de varios géneros ya presentes en el mercado, pero con un giro refrescante en la temática que representará un punto clave de su atractivo: el género gauchesco”, explicó Rojas al portal Mundo empresas y añadió: “Los personajes incorporarán elementos distintivos de nuestra cultura, como el mate, platos típicos y música tradicional. El juego está ambientado en la Argentina de la década del 1870, y vas a poder personalizar a tu personaje gaucho, desde su vestimenta hasta sus movimientos de combate, lo cual es una funcionalidad destacable”.

El título se distingue por su modalidad cooperativa multijugador, permitiendo que colaboren hasta cuatro jugadores para enfrentar criaturas sobrenaturales inspiradas en historias tradicionales sudamericanas, como el Lobizón o la Luz Mala. Cada misión lleva a los jugadores a explorar un mundo fragmentado lleno de personajes no jugables (NPCs) con los que los jugadores tendrán que interactuar y completar objetivos para desentrañar la historia principal del juego.

“Este proyecto va más allá de ser simplemente un videojuego; es una valiente incursión en un género poco explorado: el género gauchesco. Aspiramos a establecer un precedente en los videojuegos argentinos, ser pioneros y despertar interés internacional por nuestra cultura”, cerró el desarrollador cordobés.