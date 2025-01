Grandes cambios: las predicciones de The New York Times para el 2025

Como todos los años, sobre estas fechas, The New York Times realizó una serie de predicciones sobre hábitos y tendencias que se pondrán de moda en el flamante periodo. En general, estas visiones, que el periódico estadounidense da a conocer en sus páginas, contienen cierto enfoque de humor. Pero no por mantener algo de comicidad vaya a ser improbable de acontecer. De hecho, todo lo contrario, puede llegar a ser muy factible.

Cada miembro del staff del medio neoyorquino propuso y detalló un acontecimiento increíble, como el surgimiento de un estilo o el furor de un gusto que se tornará masivo, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. “¿Qué nos deparará 2025? Si las hipótesis que planteamos a continuación son precisas, será artificial, medieval, extravagante y verde”, anticipó Anthony Rotunno, editor de noticias de moda del diario.



“Este año, un periodo histórico diferente parece listo para infiltrarse en las mentes: la Edad Media. Existen indicios de que una nueva fascinación por la época medieval podría estar tomando fuerza”, destacó la reportera Callie Holtermann y agregó: “En 2025 la gente comenzará a prepararse para la batalla. O al menos intentará deshacerse de sus teléfonos, para salir de fiesta como si fuera el año 999”.

La especialista Dani Blum, periodista de la sección Well, vaticinó: “Estén atentos a personas desayunando Coca Cola dietética en el metro, camino al trabajo; cócteles de colores brillantes sobre vasos de plástico en los bares; filas que dan la vuelta a la manzana para poder ingresar en restaurantes de comida rápida; y el furor de las pieles falsas, el cuero falso y el oro falso que se asociaban a la estética de Forever 21. Adiós a la vida sana”.



Desde el lado de la moda, los expertos aseguran que la tendencia tendrá un aspecto de revival. “Se espera que 2025 canalice el descontento político de este año, y el tartán, el textil que diseñadores como Vivienne Westwood han utilizado para desafiar los ideales que representa estructura, conformidad, lealtad; parece estar listo para resurgir”, recalcó Geordon Wollner, sobre un uso en el outfit del cuadrillé escocés.

Dentro de la gastronomía, el uso de componentes pocos conocidos puede dar el toque de distinción en cada plato.“El pandán es un saborizante básico en la cocina del sudeste asiático que confiere un sabor dulcemente herbáceo, casi avainillado y a veces un color verde pálido. La creciente popularidad de este ingrediente lo ha llevado a conseguir lo que algunos, y me incluyo, consideran un signo revelador de que algo está de moda”, confesó Mia Leimkuhler, redactora del boletín semanal Cooking de NYT.



Tras el ascenso del presidente electo Donald Trump, los especialistas en economía predicen un resurgir de diversas criptomonedas y monedas virtuales, impulsando lo que probablemente sea una nueva era de negociantes y embaucadores digitales del enriquecimiento rápido. Incluso, los mismos expertos creen que habrá un boom de artículos y accesorios relacionados con el flamante mandatario estadounidense. Gorras con la inscripción MAGA, corbatas rojas y hasta perfumes con el sello del político republicano serán productos top en todo el mundo.

“A medida que pasan los años y cambian los vientos culturales y políticos, algunos han comenzado a buscar maneras de hacer que el lujo sea un poco menos discreto. Una solución ha sido el toque extravagante”, concluyó Marie Solis, redactora de Styles y cerró: “El deseo de expresar la propia individualidad a través de la ropa y los accesorios es de siempre, pero la reciente atención al estilo personal podría ser el resultado de algoritmos que pueden reciclar los mismos atuendos en nuestras redes sociales hasta la saciedad”.

¿Será así? Lejos de la consideración improbable, los periodistas estadounidenses aseguraron: "A principios de 2024, ¿imaginabas que la fascinación por lo que piensan y hacen los miembros de la Generación Z empezaría a desvanecerse? ¿Pensaste que la vestimenta temática iba a explotar en las alfombras rojas? Nosotros sí. Analizando los últimos 12 meses, esos fenómenos fueron algunas de las predicciones más acertadas que hizo The New York Times sobre las tendencias de moda y el estilo de vida".