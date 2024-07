Por qué las swifties apoyan a Palestina

El 29 de mayo, horas antes de que Taylor Swift subiera al escenario para su gira Eras en Madrid, #SwiftiesForPalestine empezó a ser tendencia en X. Algunos usaban el hashtag para animar a los asistentes a los conciertos a mostrar su apoyo a los palestinos en el tour: los fans hicieron carteles en favor de la nación arabe y compartieron sus fotos con #CeasefireNow y #FreePalestine, etiquetando a la cantante.

Desde aquel momento, el movimiento Swifties for Palestine creció día a día y se extendió de X a Instagram y TikTok, con la participación exclusivamente online. “Así que cuando Lila Ahssaini, una estudiante francesa de 21 años, estaba decidiendo qué ponerse para el espectáculo de Lyon optó por algo personalizado. En un mercadillo parisino, ella y una amiga mandaron a hacer camisetas con la inscripción “Speak now Taylor” sobre la bandera palestina”, describió The Washington Post.

El periódico estadounidense contó en vínculo entre los fans de la artista y la causa del pueblo palestino, en pleno conflicto con el Estado de Israel. “La relación de Taylor Swift con #SwiftiesForPalestine es como la de Dios con el universo: ella está en todas partes y en ninguna. O tal vez una mejor analogía venga del folclore (como en la tradición narrativa, no en el álbum), y Swift es la piedra en la sopa: el símbolo incitador sin el cual nada se haría pero que, por sí solo, técnicamente no hace nada en absoluto”, destacó el medio.

Taylor Swift no ha hecho ninguna declaración sobre la guerra. Desde que #SwiftiesForPalestine empezó a ser tendencia en X, la estrella ha estado ausente de la plataforma. Normalmente, publica fotos y un mensaje de agradecimiento tanto en X como en Instagram después de cada parada de la gira de Eras, pero no ha publicado en X desde su mensaje del 26 de mayo a Lisboa; en cambio, está confinada en Instagram, donde sus comentarios están desactivados.

El 5 de junio, un grupo de fans lanzó la campaña Swifties For Palestine GoFundMe. La imagen del banner era de una pulsera de la amistad que formaba el título de la campaña, un guiño a la tradición de intercambio de pulseras que se inició durante la gira Eras. “La música de Taylor nos unió y juntos podemos lograr un cambio social”, se lee en la campaña GoFundMe. “¿De qué trata la discografía de Taylor si no es de amor, empatía por los demás y justicia?”, destacaron.

El grupo se fijó inicialmente como meta recaudar 130.000 dólares. Los Swifties querían acelerar la entrega de sus fondos a Medical Aid for Palestine Canada, un grupo que proporciona a los palestinos alimentos, equipo médico, financiación para tratamientos hospitalarios y asistencia para evacuaciones. “Seguro que conocemos a Taylor Swift”, afirmó la directora ejecutiva del grupo, Farah Albarahmeh, desde Egipto, donde está trabajando en la evacuación de personas de Gaza. “Pero nunca esperamos que los Swifties o cualquier otro grupo de artistas internacionales supieran o escucharan hablar de nosotros”.

Las donaciones llegaron en su mayoría en cantidades pequeñas pero significativas en recaudación. Para el fin de semana, habían superado su objetivo. “Así es como funciona el fandom, es lo que Taylor representa, en cierto modo. Es una persona que hace cosas, no una que se exhibe”, destacó una swftie al periódico norteamericano. Sin embargo, Jessica Goldstein, autora de la nota, preguntó: “¿Es eso lo que representa Taylor? Para algunos seguidores de Swift, su silencio deja lugar a dudas. Están furiosos, confundidos y decepcionados por el aparente desinterés de Swift en una crisis humanitaria. Algunos incluso están reevaluando su relación con Swift por completo”.

Desde que pasó del country al pop, Swift ha sido más abierta políticamente: ha defendido los derechos LGBTQ , el acceso al aborto y la igualdad de las mujeres; ha donado a March for Our Lives después del tiroteo en la escuela de Parkland, Florida y ha animado a sus fans a votar en las elecciones presidenciales . “Necesito estar en el lado correcto de la historia”, declaró en varias entrevistas. Para la fanática Ahssaini, la frase de Swift es reveladora. “Realmente no entendemos por qué ella buscaría algunas peleas y no otras, ya que al final todas tienen en común los derechos humanos y las vidas”, resaltó una fan.