Cómo es el simposio mundial de Taylor Swift en Australia

El "Swiftposium" es el foro académico internacional organizado por la Universidad de Melbourne que disertara sobre el fenómeno cultural y económico en el mundo de la cantante Taylor Swift. Según los organizadores, la fama de la artista ha servido para visibilizar cuestiones como los derechos LGBTQ+ o ayudado a difundir la práctica de la reanimación cardiopulmonar (RCP).

A través de 400 ponencias de una docena de disciplinas, se debatirá sobre la influencia de la cantante de "Shake It Off" y sus implicaciones en tantas facetas de la vida contemporánea, desde el género y el fandom hasta la economía, y desde la cultura popular hasta la política. No es el primer acercamiento académico que se enfoca en la artista, la Universidad de Harvard le dedicará a partir de marzo un curso basado en las letras de sus canciones.

"Taylor Swift se ha convertido en un ícono cultural de extraordinaria influencia. Swiftposium es una conferencia académica híbrida para que los académicos participen en un diálogo crítico sobre la popularidad de Swift y sus profundas implicaciones para una variedad de temas que incluyen género, fandom, cultura popular, literatura, economía, industria musical y más", comunicó la universidad australiana.

Según los medios locales, la idea del "Swiftposium" nació en julio del año pasado con un tuit por parte de uno de los organizadores. Finalmente, meses después, el evento fue respaldado por siete universidades de Australia y Nueva Zelanda y se volvió viral, convirtiéndose en la antesala perfecta de los shows que esta ofreciendo la cantante en el país oceánico a partir del 16 de febrero.

Decenas de personas ya acudieron al icónico Capitol Theatre de Melbourne para escuchar algunas de las conferencias sobre la diva. El simposio aloja un panel completo dedicado a la "Swiftonomics", una tendencia acuñada para explicar su gigantesco efecto en las economías. En esa línea, se discutió el efecto económico del Eras Tour en las distintas ciudades, la planificación urbana, el transporte público, los restaurantes y los hoteles.

"Quizás las personas de color y las del Sur Global deberían ser las que defiendan sus intereses y sus comunidades... pero el alcance de Taylor es innegable", aseguró Aimee-Sophia Lim, una investigadora singapurense de 23 años a la BBC y agregó: "Sería fantástico si lograra ampliar su activismo, así tal vez podría dar una plataforma a otras personas que puedan hablar en nombre de sí mismas".

"Es simplemente increíble ver cuántas maneras diferentes se pueden desentrañar Taylor Alison Swift", destacó Jennifer Beckett, profesora titular de Medios y Comunicaciones en la Universidad de Melbourne. Y añadió: "Ha acumulado una cantidad enorme y, creo, sin precedentes, de poder e influencia en la industria. Económicamente, sus modelos de negocio son intensos. Hay mucho que podemos aprender de ella, pero también debemos pensar críticamente".

“De alguna manera se ha convertido en la superestrella más divina del planeta, más grande de lo que pensé que era posible", afirmó la oradora principal, Brittany Spanos, reportera de la revista Rolling Stone.