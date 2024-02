Biografías de famosos: el boom de las confesiones en primera persona

La forma en la que el público concibe a los famosos está comenzando a cambiar: cada vez más, las grandes celebridades, sobre todo actores y actrices, eligen mostrar sus facetas más íntimas e, incluso, oscuras. Esta tendencia se ha convertido en un fenómeno editorial, y el formato de la autobiografía es uno de los más elegidos para esta necesidad (¿o estrategia?) de las estrellas de mostrarse “a corazón abierto”.

El caso más reciente es nada menos que el del actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger con “El poder de ser valioso” (Ed. Empresa activa). En noviembre del año pasado, el protagonista de clásicos como “Terminator” o “Depredador”, publicó su nuevo libro, mezcla de autobiografía y guía motivacional, que logró ubicarse en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times. El también fisicoculturista narra el largo proceso que lo ha llevado a conquistar sus metas, focalizándose en la frase que le dijo un día su padre: “tienes que transformarte en una persona valiosa, útil para los demás”. A partir de eso, el actor y político le brinda a sus lectores 7 claves para alcanzar lo que se propongan. Y es que, según cuenta en el libro, luego de una crisis personal se volvió un “referente de la autoayuda”.

“De pronto, me pagaban tanto como a expresidentes por dar conferencias motivacionales a clientes y sus empleados (...) Las personas parecían obtener provecho de mis enseñanzas, de la misma forma que yo lo había hecho a comienzos de mi carrera al conocer a mis ídolos y leer sobre ellos”, relata Schwarzenegger, que sigue promoviendo el estilo de vida fitness desde su newsletter y festivales de fisicoculturismo, además de comprometerse con causas sociales como el ambiente desde distintas organizaciones.



Traumas

En noviembre pasado este tipo de libro tuvo varios exponentes que generaron polémica, además de ventas. En octubre los fanáticos de ayer y de hoy de la cantante pop Britney Spears deliraron al ver publicada la autobiografía de su ídola, “La mujer que soy” (Plaza & Janés), best seller que se traducirá a más de quince idiomas, entre ellos el búlgaro y el húngaro. Entre las cosas que “la princesa del pop” relata en su tan esperado libro, figuran sus problemas de salud mental, los esfuerzos que hizo por liberarse de la tutela de su padre y la retención contra su voluntad en un centro psiquiátrico, que originó el movimiento mundial “Free Britney” (“Liberen a Britney”). Incluso cuenta que su abuela paterna fue enviada a un asilo por su abuelo, perturbada por el dolor tras la muerte de su bebe de tres días. Más tarde, se pegó un tiro sobre la tumba del niño. “La tragedia viene de familia”, escribió Spears. El libro fue un rotundo éxito comercial a nivel mundial, vendiendo más de 400 mil copias ya al finalizar el primer día tras su lanzamiento y más de un millón, tanto en formato de libro como de audiolibro, en el primer mes. Según la revista People, al día de hoy ya vendió más de dos millones de copias solo en los Estados Unidos.

Pero aunque la cantante festejó que se trataba de “el libro de memorias de famoso más vendido de la historia” en un posteo en su cuenta de Instagram, el récord Guiness del libro de no ficción más vendido no lo tiene su obra, sino “En la sombra” (Plaza & Janés), el libro escrito nada menos que por el Príncipe Harry de Inglaterra. El libro, publicado el 10 de enero de 2023, vendió 1,6 millones de ejemplares en los Estados Unidos en su primera semana, y facturó más de 30 millones de dólares según Forbes. En él, el hijo menor de Lady Di narra las miserias de la familia real, las confrontaciones -incluso físicas- entre su padre y su hermano, el príncipe Guillermo (a quien Harry deja muy mal parado en el libro). También revela los detalles de la pelea entre su esposa, Meghan Markle, y la de Guillermo, Kate Middleton. Según afirmó en su momento la periodista del Sunday Times, Roya Nikkham, el libro dejó a Guillermo “devastado”; en cuanto a Carlos, quedó “profundamente dolido”, de acuerdo con la revista Vanity Fair.



Política

La política es un terreno fértil para estos libros casi confesionales. Tanto Barack como Michelle Obama, ex presidente y ex primera dama de los Estados Unidos, se han unido a la lista de políticos que escriben sobre su vida. En 2020, año de la pandemia, “Una tierra prometida”, de Barack Obama, fue el libro más vendido en los Estados Unidos con 2,5 millones de copias colocadas. Un año antes, en 2019, las memorias de Michelle Obama “Mi historia”, vendieron más de 1,4 millones de copias en su primera semana. En 2017, con astucia y visión de negocios, la editorial Random House, llegó a ofrecerle un contrato de 60 millones de dólares a la pareja para publicar esas memorias.

Además del libro de Schwarzenegger, hay otros muchos casos de actores que un día deciden develar los costados menos sexys de ser una celebridad. A mediados del año pasado Elliot Page, (“The Umbrella Academy”) lanzó su libro “Pageboy”, donde contaba todo sobre su transición de ser mujer a hombre, lo difícil que es la industria del cine para las personas trans, y un episodio que vivió en 2014, cuando en una fiesta en Los Ángeles un famoso actor cuestionó su sexualidad. “No estoy compartiendo su nombre a propósito. Se enterará de esto y sabrá que es él”, comenta Page en su libro.

Claro que Schwarzenegger y Page no son los únicos actores en tener autobiografías. Sin ir más lejos, en 2019, Demi Moore publicó “Inside Out”, donde hablaba sobre sus adicciones al alcohol y a la cocaína, sobre el machismo en la industria del cine, y el escabroso episodio en el que su madre, teniendo ella 15 años, la prostituyó con un hombre de 50 años a cambio de 500 dólares. Y hay todavía más casos: Jane Fonda publicó “My life so far” en 1985 y más atrás, en 1962, la legendaria Bette Davis publicó “Mi vida solitaria” en 1962 (también publicó “Esto y aquello” en 1982). ¿Pero por qué la tendencia resurgió en estos tiempos con tanta fuerza?

Causas

En un artículo publicado recientemente en NOTICIAS, la especialista en marketing y Co Fundadora de Youniversal, Ximena Diaz Alarcón, explicó el fenómeno que estamos frente a una transformación en la industria del entretenimiento, un movimiento “hacia la autenticidad y la vulnerabilidad, donde el ‘lado humano’ fomenta conexiones más profundas entre celebridades y sus audiencias”. Las estrellas aparecen sin filtros, maquillaje o producción o se exponen a hablar sobre temas como salud mental o situaciones traumáticas.

“Así como antes lo eran lo perfecto, lo controlado, lo inalcanzable, hoy lo son lo imperfecto, lo fallido, lo dinámico, lo vulnerable. En tiempos de Inteligencia Artificial (...) lo humano, lo fallido, lo artesanal se vuelven aspiracionales”.

A contramano de mandatos que imponen el ser perfecto y el estar siempre bien, las estrellas y personajes célebres publican sus historias mostrando sus costados más genuinos, para arribar, una vez más, a una conclusión obvia pero eternamente vigente: los famosos y las estrellas son personas, parecidas a quien abre sus libros para encontrarse con el lado b de su éxito y con todo lo que los cercanos en vez de excepcionales.