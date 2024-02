Buenos Bigotes: la serie de pinturas de personalidades argentinas que llegó a París

“La serie Buenos Bigotes Argentinos nació desde el daguerrotipo del General José de San Martín, del año 1848. Era un retrato que tenía pendiente y cuando decidí pintar a Charly García, estos dos personajes se unieron, en mi cabeza, por el bigote. Ese día se me ocurrió el concepto y empecé a trabajarlo. Recuerdo, a comienzos de 2023, haber pedido a mis seguidores que me sugieran argentinos, buenos y que al recordarlos tengan bigote. Yo ya tenía a Piazzolla, pronto la lista había crecido demasiado y tuve que elegir”, rememoró Juan Riviere, un artista argentino que se destacó en ferias y galerías, que a mediados de enero participó en el reconocido Salon d’Automne, la muestra vigente con más historia de Francia.

Picasso, Matisse, entre otros grandes de la pintura, fueron partes de las ediciones de la exposición parisina y, dentro del ambiente del mercado de obras de arte, el evento es considerado como el trampolín del reconocimiento internacional. “Matisse, Renoir, Bourdelle, Rodin, Cezzane, Picabia, Foujita, Picasso y muchos más que se me escapan en este momento, han sabido brillar en este Salón. Allí por 1905 nació el “Fauvismo”, movimiento pictórico se originó en la tercera edición del Salón de Otoño, dada la crítica de “Les feuves”, por el empleo provocativo del color”, explicó el pintor bonaerense, oriundo de Laprida, en diálogo con NOTICIAS.

Si bien la serie de Buenos Bigotes Argentinos se encuentra en un recorrido internacional, la colección pictórica no ha sido todavía concluida. Riviere anticipó: “La serie aún no está terminada, así que pueden ser obra algunos más de esa lista. A los finalizados “Astor, querido”, “Charly”, “José de San Martín”, “San Artémides Zatti” y “Sábato pintor”, pronto se sumará “Don Ricardo”, que es un retrato del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el que estoy trabajando actualmente. Por ahora son seis, pero hay grandes buenos bigotes para que esta serie siga creciendo”.

La devolución del Gran Jurado del Salon d’Automne felicitó “la gran calidad del trabajo artístico” del pintor argentino. Sin embargo, para Riviere la primera devoluion es la que lo marco, el artista expresó: “La primera devolución fue la que más recuerdo: “je trouve cela trés intéressant” (lo encuentro muy interesante) por parte de una gran colega francesa que se acercó a sacarle una foto a Piazzolla mientas apreciaba los trazos en la obra”.

“Poder pintar el retrato de un prócer en la era de la inteligencia artificial, para mí es maravilloso, es tradición y a la vez actualidad, tiene muchísimo valor. El detalle en la solapa del sobre todo de San Martín habla por sí solo. En casi todas las ocasiones la elección de la figura indicada tiene que ver con el momento, con alguna fecha en particular o con un hecho histórico. Actualmente, y en paralelo con la serie Buenos Bigotes Argentinos, estoy trabajando en un retrato de Domingo Faustino Sarmiento”, destacó el artista bonaerense.

“Empezando siempre por pensar un color principal, y generalmente, un color que no va donde debería. Con esa libertad voy imaginando la obra en la tela, y la mayoría de las veces los retratos terminan como los había pensado. Algunas pocas, los modifico mientras voy trabajando y dándome cuenta de que hay otra posibilidad que puede otorgar un mejor resultado final”, explico Riviere con su método de trabajo y recordó: “Siempre recuerdo una amena discusión con mi maestro, Washington Rivière, el día de mi primera clase. Él tenía todo listo para un bodegón, ese mismo miércoles 31 de julio realicé mi primer retrato con pastel y carbonilla. A veces, pienso que ese no fue el inicio, aunque sí el inicio profesional, el cual me permitió descubrir la nobleza de la pintura, el poder y la libertad de la expresión”.