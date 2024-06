Llegó Calesita: 20 chefs de todo el mundo en los restaurantes de Palermo

Este miércoles 19 de junio, vuelve al ruedo el evento que nuclea a cocineros locales y extranjeros en un recorrido nocturno por Buenos Aires de la mano de grandes figuras de toda América Latina. Una original propuesta que se inició hace dos años y se expandió en números de invitados y comensales.

Con el curioso nombre de “Calesita”, el evento lúdico, dinámico y performático invita al público a girar por la ciudad durante toda una noche, visitando algunos de los mejores restaurantes porteños. Cada sede ofrece una carta exclusiva que surge de la colaboración entre los mejores cocineros de nuestro país e invitados internacionales. El evento cuenta con el apoyo invaluable de Bigbox y Luigi Bosca.

¿Cómo funciona el evento? Es muy simple. Los comensales diseñan su recorrido nocturno de la manera que prefieran, visitando todas o algunas de las sedes del encuentro en el que recibirán a los cocineros invitados. La entrada para esta propuesta es libre y gratuita, sin reserva y por orden de llegada. En esta edición, se contará con referentes de las cocinas de México, Panamá, Guatemala, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Bolivia. Entre los reductos gastronómicos que participan de la noche culinaria están:

Niño Gordo -Thames 1810, CABA

El restaurante que obtuvo el puesto 43 LATAM 50 Best Restaurants 2023, recomendado por la Guía Michelin 2024, sumara a los chefs residentes, Germán Sitz y Pedro Peña, los especialistas Leonor Espinosa (Leo - Bogotá), Tassia Magalhaes (Nelita - San Pablo), Clara Corso, Lucas Canga y Felix Babini (MAD Pasta - Buenos Aires) y la sommelier Sorrel Moseley-Williams.

Mengano - Cabrera 5172, CABA

El espacio galardonado con Bib Gourmand 2024, liderado por Facundo Kelemen, invita a Juan Luis Martínez (Mérito - Lima), Janaina Rueda (A Casa Do Porco - San Pablo) y Sebastián Weigandt (Azafrán - Mendoza) a sus cocinas. Gabriela Lafuente, sommelier y propietaria de El Baqueano en Salta, estará a cargo de los vinos en el salón.

Franca - Darwin 1111, CABA

El espacio recomendado por la Guía Michelin 2024, encabezado por Julio Martín Baez comparte sus fuegos con Alejandro Chamorro y Pía Salazar (Nuema - Quito), Fulvio Miranda (Cantina del Tigre - Panamá), Pedro Bargero (Amarra - Buenos Aires) y el equipo de Proyecto Pescado integrado por: Elio Contreras, Francisco Soldi, Facundo Maroñas y José Villanueva, desde Chapadmalal.

Gran Dabbang - Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1543, CABA

El restaurante que consiguió el puesto 26 LATAM 50 Best Restaurants 2023. Tendrá la misión de acompañar a Mariano Ramón: Marsia Taha Mohamed (Gustu - Bolivia), Vanina Canteros (Manzanar - Montevideo), Astrid Acuña (La Mar - Buenos Aires) y la icónica cocinera argentina Dolli Irigoyen.

Trescha - Murillo 725, CABA

Ganador de la Estrella Michelin 2024 y puesto 94 LATAM 50 Best Restaurants 2023.El cocinero galardonado con el Young Chef Award, Tomás Treschanski, trabajará a la par de Pablo Bonilla (Sikwa - Costa Rica), Sergio Díaz (Sublime - Guatemala) y Branko Vaccaro (Reliquia - Buenos Aires). Pablo Cúneo, enólogo de Bodega Luigi Bosca, acompañará en el servicio.

José El Carnicero - Thames 2316, CABA

El flamante y recién inaugurado restaurante de la dupla Sitz-Peña recibe a José Luis Hinostroza (Arca - Tulum), Jaime Torregrosa (Humo Negro - Bogotá) , Kurt Schmidt (99 - Santiago) y el local Alejandro Feraud (Alo’s - Buenos Aires).

Tres Monos - Guatemala 4899, CABA

Considerado como el mejor bar de Argentina - puesto 11 The World’s 50 Best Bars, Mitcher’s Art of Hospitality Award). La barra de Atienza y Aguinsky recibe a Laura Hernández Espinosa, de La Sala de Laura en Bogotá.

La Uat - Thames 1627, CABA

Como todos los años, la noche terminará con una gran fiesta en La Uat, con el equipo de barra de Humo Negro mostrando su oferta de coctelería. En cada sede se ofrecerán distintos platos, cada chef invitado deleitará a los comensales con dos propuestas de platos que solo se podrá probar en la sede que le haya sido asignada. Los comensales podrán elegir y probar que platos consumir antes de partir hacia su próximo destino.

por R.N.