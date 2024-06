McCartney: cómo fueron las otras visitas del ex Beatle a la Argentina

Una vez más Paul McCartney vuelve al país. El miembro cofundador de The Beatles regresara por quinta vez a la Argentina, trayendo en vivo sus más grandes éxitos con la banda de Liverpool y sus reconocidos hits como solista. 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be' serán parte de un concierto que abarca los mejores momentos de los últimos 60 años del artista británico con la música.

"Got Back Tour", es el nombre de la gira que el ex The Beatles y ex Wings estará dando por varios países del mundo. En Buenos Aires, se presentará el 5 de octubre en el estadio River Plate, marcando el regreso de McCartney a la ciudad después de 5 años. Pero, también, regresará a Córdoba, después de 8 años de su última presentación, presentándose en el Mario Alberto Kempes el 23 de octubre.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 12 de junio a las 10 hs, exclusivamente en la web oficial de All Access. Pero antes, habrá una preventa exclusiva para clientes Santander American Express durante 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago.

“Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour “Got Back” este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, destacó Paul McCartney al anunciar su vuelta al país. Lanzado en 2022, el "Got Back Tour" comenzó con 16 grandes shows en los Estados Unidos. El tour incluyó el concierto en Glastonbury, considerado por The Times como el mejor concierto de la historia. Otros países, como Brasil y Australia, también serán anfitriones de la gira.

Con esta gira, organizada por DF Entertainment junto a DG Experience, sería la quinta vez que McCartney llega al país, luego de su última presentación en marzo de 2019, cuando el inglés se presentó en las instalaciones del Campo Argentino de Polo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzando "Egypt Station", el número 17 como solista. Su primera visita se dio en diciembre de 1993 en donde tuvo tres shows en el Monumental con su "The New World Tour".

En 2011, regresó al país para brindar un emotivo concierto para todos sus seguidores, quienes cumplieron con su cita nuevamente en el estadio del barrio de Nuñez. El Tour "One on One", realizado en 2016, fue la oportunidad para que los residentes de Córdoba y La Plata también tuvieran la posibilidad de disfrutar de lo mejor de su repertorio. Conociendo la trayectoria del músico, se estima que el set live tendrá una duración aproximada de dos a tres horas con la capacidad del recinto completo.

Los precios de las entradas en su ultimo show del 2019, rondaban entre 6.000 pesos la más económica situándose en la platea preferencial (150 dólares) y 40.000 pesos la de mayor costo, ubicándose en el campo delantero. Actualmente esos números son irrisorios, pero es un reflejo del avance inflacionario del país a lo largo de los años. Para ver el show del artista de 81 años, el banco que promueve la gira ofrece un plan para abonar el ticket en hasta 6 cuotas sin interés con su tarjeta exclusiva.

En pleno 2024, las cifras son más elevadas. La entrada económica denominada "Emerald Package" que incluye una Platea Preferencial Media, Merch oficial de Paul McCartney, un regalo especial de la gira de Paul McCartney (diseñado exclusivamente para los paquetes) y un lanyard y credencial conmemorativo de Paul McCartney dispone de un precio final $569.250,00. Le sigue el "Ruby Package" a $684.250,00 y el "Diamond Package" con $741.750,00. Siempre sumando algún souvenir más vinculado a la experiencia. El mas costoso sale $1.234.250,00, e incluye iInvitación a la prueba de sonido, hosipitality room pre-show, entrada conmemorativa, litografía numerada de edición limitada, Merch oficial de Paul McCartney, llavero coleccionable para recordar tu noche, check-in y entrada prioritarios y personal a disposicion en el check-in.

Considerado como uno de los rockeros millonarios de todos los tiempos. Su patrimonio lo colocaron a Sir Paul McCartney como el primer músico británico en contar con una fortuna de más de 1.000 millones de libras, que equivalente a 1.267 millones de dólares, según Sunday Times. La misma publicación estimó que son las regalías por la venta de los cientos de millones de discos de The Beatles y su etapa solista, además de las giras mundiales, lo que han generado esas ganancias, muchas de ellas batiendo récords de asistencia y recaudación.