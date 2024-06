El regreso del erotismo: Cursos, shopping y consejos sobre sexualidad

Las ganas estuvieron siempre. Pero de un tiempo a esta parte, empieza a haber cada vez más espacios en los que sacarlas a la luz. El auge de diversos cursos, talleres y la difusión de contenidos que estimulan a las mujeres a amigarse y vivir con plenitud su sexualidad hablan de un terreno más que fértil. Y cuando el empoderamiento femenino conquista los más diversos ámbitos, la propia sensualidad también entra en juego.

El arte de desvestirse

Como suele suceder con los grandes inventos, el taller de striptease creado por Carolina Fernandez Todoroff nació a causa de una necesidad propia. Profesora de danza con sólida formación en yoga y creadora de la disciplina Femme Floorwork (@femmefloorwork), en la que fusiona elementos de expresión corporal, trabajo de piso y danzas contemporáneas con ballet y yoga, buscaba un espacio en el que reconciliarse con su cuerpo y su lado más sensual y femenino. Y al no encontrarlo, decidió crearlo. Así nació Strip Tips, un taller que tendrá su segunda edición el próximo 29 de junio y que propone enseñar a desvestirse con arte.

“La sensación de poder que te da el estar plenamente conectada con el cuerpo, 100% en presencia, es increíble. Me tomé tiempo para volcar todo el cuidado y elegancia posible y lo lancé a pedido de mis alumnas particulares”, relata. Cuenta que son varias las que buscan aprender este “arte” no solo como un regalo posible para otro, sino también como una caricia de autoamor. “Se trata de llevar la atención a cada gesto, al juego, a las texturas. No es un taller coreográfico, y siempre respetamos el lenguaje corporal y la individualidad de cada una”, explica Fernandez Todoroff. Entre otras cuestiones, se trabajan las articulaciones, la mirada y la postura y se aprenden pasos y movimientos que luego cada una puede ensamblar a su gusto. La idea -a menos que así lo deseen las alumnas- es que pueden aprender cómo prepararse para el momento siendo lo más fieles posibles a su propia sensualidad y deseo.

La creación del taller unió la búsqueda de la propia Carolina con pedidos de alumnas y conocidas. A partir de sus clases de Femme Floorwork, llevaba un tiempo escuchando reportes de mejoras en el ámbito de la intimidad, y este siguiente paso multiplicó eso de manera exponencial. “Muchas alumnas llegan con historias de trauma a cuestas. Me gusta ayudarlas a que sus cuerpos no sean foco de vergüenza, sino todo lo contrario. La idea es lograr movernos desnudas con la misma seguridad que vestidas, y vestidas con la misma sensualidad que desnudas”.

Generar comunidad

El interés por este tipo de contenidos también se nutre a partir del sentido de comunidad, de encontrar a otros en la misma búsqueda. Eso es precisamente lo que genera Pólvora (@get_polvora), marca creada por la ex modelo y guardiana de la obra de su padre Kenneth, Julieta Kemble. Bajo la premisa de que la sexualidad es parte del bienestar, propone un espacio de debate e información sobre cuestiones ligadas al placer y el sexo, pero también los vínculos. “Pólvora no piensa la sexualidad como algo exclusivo y separado de todas las experiencias vitales que tienen que ver con lo saludable. Porque cuando uno cumple años estando bien de la cabeza, bien del cuerpo y conectado con sus vínculos, madura de una forma más entera, plena y feliz”, detalla Kemble, apostando a una mirada integral. En ese sentido, la marca no solamente le habla a mujeres, sino que también tiene muchos seguidores hombres, interesados tanto por la temática como por el abordaje.

En este espacio se recurre a sexólogos, pero también hay psicólogos, sociólogos, médicos y hasta filósofos impartiendo su visión y enriqueciendo el debate. Y aunque la suya es una comunidad amplia, Julieta expresa que le interesa especialmente hablarle a las mujeres de 45 años en adelante, que empiezan a entrar en la perimenopausia y a experimentar cambios en el físico y el estado de ánimo producto del cambio hormonal. Aquellas que en determinado momento de la vida suelen dejar de lado u olvidada su sexualidad.

Apenas estrenándose en el mercado, en este momento se encuentran desarrollando los primeros talleres y productos que tendrán a la venta. Mientras tanto, hacen foco en la comunidad de Instagram y Polvo podcast, donde Kemble conversa con profesionales y expertos de diversos espacios en pos de nutrir el debate. “Acá no te vamos a mostrar consoladores y hablarte de las mejores posiciones, mi aproximación es más desde el arte, y sobre cómo la sexualidad termina de favorecer nuestros vínculos”, describe sobre su diferencial, que abreva tanto en la estética como en el contenido.

La evolución del sex shop

En esta nueva aproximación a la sensualidad femenina también comienza a haber lugar para una nueva generación de espacios de consumo. Erotique Pink (erotique.pink), creado por la diplomada en Sexualidad, Francesca Gnecchi, es tan pionero en esto que ni siquiera le cabe el clásico título de sex shop. Su creadora lo define como un espacio erótico cultural. Es que aquí no solo se venden juguetes y productos sexuales; también hay una escuela en la que se brindan talleres y eventos y EPA, una galería de arte erótico. “Tenemos un abanico que conforma la búsqueda de la liberación, la apertura, el placer y la educación sexual”, cuenta Gnecchi.

Abierto hace ya ocho años (tres con local físico a la calle), presenta una agenda de talleres nutrida que cambia mes a mes. En junio, por caso, habrá uno de BDSM y tantra, un ciclo de vinito y género y diversidad y otro con sex toys, meditaciones eróticas y entrenamiento en masaje orgásmico, entre varios otros (la agenda completa puede consultarse en www.erotiquepink.com).

Además, ofrecen los eventos Erotique Experience, en los que cierran la boutique para los asistentes y ofrecen la oportunidad de ser voyeurs de alguna experiencia. “Por ejemplo, la última sesión fue de juego con velas. Y no es un show, sino que realmente sucede en vivo, con iluminación especial y siempre muy cuidado. No creemos que lo hot pase por lo genital, sino que se trata de una experiencia mucho más amplia”, puntualiza la fundadora. La próxima edición será de masaje tántrico.

Seleccionado entre los 10 mejores sex shops del mundo por los XBIZ Europa Awards 2023, Erotique Pink logra salir de la idea de estos espacios como oscuros, casi sórdidos y siempre sumergidos en galerías poco transitadas. En cambio, abre sus puertas en pleno Palermo con aires de boutique de lujo. Y en el proceso, recibe público de todo tipo, muchos primerizos en el rubro. “Creemos que no todo debe ser porno y fálico; es posible aportar otra mirada”, apuntan. Las mujeres, sobre todo, lo aprecian con creces.