Cuál es el mejor restaurante argentino y dónde está

La lista World’s 50 Best es considerado el reconocimiento más influyente del mundo en el sector gastronómico. En una ceremonia celebrada en Turín, se anunció los cincuenta premiados de la nómina 2025. En el catálogo, Latinoamérica se ubicó como la región más destacada del año siendo sus reductos culinarios los mejores posicionados del planeta.

“Hablamos mucho de la sostenibilidad del medioambiente, pero rara vez hablamos de la sostenibilidad humana”, dijo Mitsuharu Tsumura, chef del restaurante peruano Maido y sostuvo: “Creo que esta industria puede ser un ejemplo de cómo podemos unir a la gente con el poder de la comida”. Maido se convirtió en el segundo restaurante de Lima en alcanzar el primer puesto y es reconocido redefinir la centenaria tradición culinaria japonesa-peruana para un público moderno de alta cocina.



Según los críticos, en general, la lista siguió reconociendo a los restaurantes ajenos a la tradición europea de la alta cocina, con presentaciones innovadoras, sabores experimentales e ingredientes hiperlocales. El Asador Extebarri, de la región vasca de España, mantuvo el segundo puesto, Quintonil, en Ciudad de México se colocó tercero en el podio, mientras que DiverXO, en Madrid, y Alchemist, en Copenhague, completaron los cinco primeros puestos.

Argentina estuvo presente dentro de los diez restaurantes laureados del año. Don Julio, la parrilla fundada por el chef Pablo Rivero, fue el representante albiceleste en el exclusivo listado en el puesto número 10. Tras ser elegido como uno de los 50 mejores del mundo por el ranking World 101 Best Steak Restaurants, este espacio, ubicado en la esquina de Guatemala y Gurruchaga del barrio de Palermo, tiene de comensales a figuras internacionales como Lionel Messi y Dua Lipa. Fundado en 1999, Don Julio nuevamente se destaca ante la crítica especializada.



En otros momentos, sin embargo, The World’s 50 Best Restaurants fue considerado un listado muy cuestionado. Este catálogo que se publicó por primera vez en "Restaurant" en 2002, una pequeña revista del sector gastronómico de Inglaterra. Según The New Tork Times, a diferencia de las inspecciones anónimas de la Guía Michelin, los 1100 evaluadores no están impedidos de aceptar comidas gratuitas y otros beneficios por parte de los reductos. Aunque se supone que los votantes deben permanecer en el anonimato, muchos de los expertos que ofician de jurados son cocineros y escritores gastronómicos muy conocidos en el mundo de los restaurantes.

Más allá de toda controversia, la nómina se ha convertido en una herramienta popular para los turistas gastronómicos. Su rápido crecimiento también ha dado lugar a listas derivadas para Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. Luego de que El Bulli de España, antes de su cierre, ocupara el primer puesto múltiples veces, en 2019 se promulgó una nueva norma: todos los restaurantes que alcanzan el primer puesto de la lista dejan de ser elegibles para futuros premios.