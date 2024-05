Comic Con: qué ver en la feria este finde

La edición 2024 de la Argentina Comic Con, el evento más esperado por los fans de los cómics, el cine, la televisión y los videojuegos; tendrá lugar a partir del 24 de mayo y hasta el 26 del mismo mes en el Centro Costa Salguero. Ubicado en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero, durante tres días se podrán adquirir productos exclusivos, merchandising de sus personajes favoritos.

Una vez más, los fanáticos tendrán la posibilidad de sentirse más cerca de los universos de sus películas favoritas y enterarse de manera exclusiva de todas las novedades. Cinemark Hoyts, la cadena líder en entretenimiento cinematográfico, dirá presente ofreciendo el clásico pochoclo envasado en el Cinemark Store dispuesto dentro del predio.

En Argentina se viene realizando de forma oficial desde el año 2013 y actualmente se trata de la Comic Con en habla hispana más grande del mundo, siendo, además, una plataforma de anuncios y presentación para la industria del cine, TV, videojuegos y música. Los tickets para Argentina Comic Con se pueden adquirir de forma exclusiva en Ticketek.

En esta oportunidad, Ernie Hudson, famoso coprotagonista de la saga “Cazafantasmas”, celebrará charlas abiertas durante los tres días de la convención, donde compartirá anécdotas de su extensa carrera en Hollywood. Enzo Vogrincic, de “La sociedad de la nieve”; así como los actores de doblaje Emilio Treviño y Juan Guzmán, el artista e ilustrador Ciruelo y el animador Alejandro Szykula, formaran parte del encuentro.

Desde "Ghostbusters", el film original de 1984, hasta sus reboots con la última secuela "Ghostbusters: apocalipsis fantasma" (2024), Ernie Hudson viene desarrollando una carrera constante en Hollywood. El actor participó en "El cuervo" (1994), el film de culto cuyo protagonista Brandon Lee murió al recibir un disparo durante el rodaje, y Miss Simpatía (2000), en el que Sandra Bullock personifica una agente del FBI dentro de un concurso de belleza.

El meet & greet del evento prevé que los fanáticos tengan la oportunidad de sacarse fotos con las celebridades invitadas y pedirles autógrafos, previa adquisición del paquete de venta. La música no puede faltar. Este viernes en el escenario principal se presentará Soundtrack, con un show de covers de las bandas sonoras de películas, videojuegos y series. A las 20 hs, vuelve la música a las tablas con QPA: tributo a Rocky, que tocará las canciones icónicas de los films de Rocky Balboa.

El sábado, las bandas invitadas serán Reservoir Songs, tocando los temas de los films de Quentin Tarantino, seguirá Back to the Orchestra, la orquesta sinfónica con 50 músicos en vivo dirigida por Damián Mahler con grandes clásicos del cine y la televisión de los años 80 y 90, y cerrará The Beats, con las melodías del cuarteto de Liverpool.

El último día, llegará Kiseki, una banda especializada en temas de videojuegos y animé. A las 15 hs los seguirá Máximo Meyer, reconocido por su actuación en el musical Dear Evan Hansen. Y a las 19 hs, la banda tributo a Queen, Reina Madre, estará a cargo de cerrar la convención.