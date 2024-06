Los 8 Mejores Regalos para el Día del Padre

El Día del Padre es una ocasión especial para mostrar aprecio y gratitud hacia esos hombres que han desempeñado un papel fundamental en la vida. Ya sea celebrando al padre, abuelo o figura paterna, encontrar el regalo perfecto puede ser un gesto significativo para expresar amor y reconocimiento. Por ese motivo, hay una selección de los ocho mejores regalos que seguramente harán sonreír a esos padres excepcionales en su día especial.

1- Experiencia Gastronómica Única

Nada une más a las personas que compartir una deliciosa comida. Regalar al papá una experiencia gastronómica única siempre es una oportunidad de encuentro y conexión, ya sea una cena en un restaurante exclusivo, una clase de cocina con un chef renombrado o incluso una suscripción a una caja gourmet mensual. Esta experiencia no solo deleitará el paladar, sino que también creará recuerdos duraderos. En Buenos Aires, existen deliciosas opciones para celebrar el día del padre.

Los jardines de las Barquin - Suipacha 1424, CABA

Ubicado en el Museo Fernández Blanco, el restaurante preparó un menú para dos personas que consiste en una entrada de fainá, un principal por persona a elección, que puede ser ñoquis soufflé de espinacas con mix de hongos o con salsa pomodoro para los niños; u ojo de bife, quinoa con frutas de carozo, hinojo braseado y alioli de ajos asado con lima, y flan de dulce de leche con crema de vainilla como postre. El menú incluye dos botellas de agua y dos copas de vino Saint Felicien. Además, habrá actividades al aire libre para los chicos en el gran jardín del museo.

Punto Mona - Fraga 93, CABA

El restaurante y bar de Mona Gallosi en Chacarita, proponen celebrar con vino: quien elija disfrutar en el bar de un Alegoría Blend Malbec Gran Reserva o un Trapiche Medalla Chardonnay, se llevará otro para regalarle a su papá. Estos vinos están fuera de carta, y la promoción se extiende desde 1 hasta el 15 de junio.

Oli - Costa Rica 6020, CABA

El clásico restaurante de Olivia Saal, ubicado en Palermo, diseñó para el Día del Padre una gran propuesta: torta de queso tipo vasca con compota de higos y cascos de membrillo aparte, para servirla como más le guste a cada uno. Viene con una postal para dedicatorias. Los pedidos se deben realizar por whatsapp hasta el viernes 14/6, y se retiran el domingo 16/6. Cada torta rinde entre 8 y 12 porciones.

Narda Comedor - Mariscal Antonio José de Sucre 664, CABA

El bastión gastronómico de Narda Lepes ofrecerá un plato especial: costilla cocida en jugo de chimichurri con fondo de carne, ensalada de hojas de invierno con vinagreta de higos, y crema de zapallo ahumado. De postre, arroz con leche, kadaif y caqui. La propuesta será acompañada por Salentein Reserva Malbec y Salentein Reserva Chardonnay.

Las Flores - Gorriti 5870, CABA

El restaurante palermitano ofrecerá un menú especial para adultos y otro para niños. El de adultos consiste en una entrada a elección entre berenjenas, stracciatella y kakis o croquetas de osobuco con salsa de naranjas; un principal a elección entre carne ahumada con salsa criolla y batatas o pesca del día con papa, salsa macha y hierbas; y un postre a elección entre flan de leche y pot de crême o torta de cumple. Para los más chicos, las entradas son el buñuelo verde con cheddar o la croqueta de quesos; como principal, ñoquis con salsa verde y cheddar inglés o milanesa de pollo con puré de zanahoria; y los mismos postres del menú de adultos.

La Esquina del Antigourmet - Soler 5901, CABA

Los Antigourmet es un movimiento gastronómico que revaloriza los bodegones, fondas y parrillas con platos abundantes, ricos y sin pretensiones. Un grupo de gente a la que, básicamente, le gusta comer y compartir. La propuesta del día del padre es que el celebrado no paga. Además, los Anti ofrecerán a la venta su reciente libro “La biblia y el bodegón”, escrito por Matías Pierrad y editado por Área de Picnic, para festejar sus diez años. La celebración es con reserva previa.

KOI - Lavalleja 1387, CABA

En todas sus sucursales, el paraíso del dumpling y el ramen ofrecerá sus clásicos platos con un 15% off durante todo el domingo. Una oportunidad para que el papá disfrute del sabor de la mejor comida asiática con ramen y los más ricos dumplings, baos, buns. Los otros locales porteños se ubican en Carranza 1591; Thames 747; Donado 2007; y, también, se le suma Av. Del Libertador 1401 en Vicente López.

SALE E PEPE - Balcarce 436, CABA

En el reducto Sale e Pepe de San Telmo, se puede compartir un vino y que se lleve la misma botella de regalo. Una promoción que está vigente en horario nocturno y, exclusivamente, para la cena.

2- Tecnología de Última Generación

Para los padres aficionados a la tecnología, un regalo innovador siempre es bienvenido. Desde dispositivos inteligentes para el hogar hasta gadgets de última generación como auriculares inalámbricos de alta calidad o un reloj inteligente, encontrarás una amplia gama de opciones que se adaptan a sus intereses y necesidades tecnológicas.

NESCAFÉ Dolce Gusto

En ese aspecto, NESCAFÉ Dolce Gusto ofrecerá descuentos exclusivos en su shop online para que los papás amantes del café puedan tener su propio coffee shop en casa para preparar y disfrutar de bebidas tanto frías como calientes y variedades de café, lattes, chocolates y tés. Del 3 al 16 de junio inclusive se podrán obtener un 25% de descuento en cápsulas Dolce Gusto y 15% en cápsulas Starbucks de NESCAFÉ Dolce Gusto. Además, con el código DIADELPADRE tendrán un 10% adicional válido para la compra de cápsulas.

Como si fuera poco, las compras que se realicen en esta semana serán con envíos gratis y hasta un 40% de descuento en máquinas NESCAFÉ Dolce Gusto con 6 cuotas sin interés. Las nuevas cafeteras automáticas Genio S son compacta y de atractivo diseño traerá la cafetería en tan solo segundos y con presionar un botón. La versión Genio S Plus es elegante y de fácil interacción permite preparar bebidas frías y calientes. Con sus nuevas funciones se puede personalizar la taza y preparar cafés de calidad profesional.

3- Kit de Cuidado Personal de Lujo

Todos necesitan un poco de mimo de vez en cuando, y los padres no son una excepción. Sorprende a tu padre con un lujoso kit de cuidado personal que incluya productos para el afeitado, cuidado de la piel, fragancias y más. Opta por marcas reconocidas que ofrezcan productos naturales y de alta calidad para una experiencia de cuidado personal incomparable.

Arabians Tonka 100ml MONTALE

Arabians Tonka, destinado a los amantes de los perfumes raros, es el cómplice de Arabians, una fragancia de homenaje al caballo árabe. Una fina mezcla de volutas especiadas, rosas embrujadoras, haba tonka y bergamota revela un temperamento animal de oud, ámbar y almizcle. Una fragancia audaz, enérgica y ardiente, con un aspecto casi femenino. Notas de salida: bergamota chispeante de Sicilia y azafrán de cachemira; notas de corazón de rosa búlgara sensual, musk blanco sensual, cuero rico y oud nepalí; y , finalmente, notas de fondo que incluye ámbar rico, musgo de roble, habas de tonka, azúcar moreno y musk blanco precioso, son las variantes.

Shooting Stars Uden Overdose 50ml - XERJOFF

Desprendiendo poder y fuerza con cada nota de Uden Overdose Xerjoff, este perfume está inspirado en el mar tempestuoso, con seductoras notas altas de limón y bergamota. Un corazón oscuro de jengibre, flores de tabaco y café conduce a una rica nota base de ámbar y almizcle. La fragancia se presenta en un frasco de cristal y se encuentra en una caja de cuero incrustada con un fragmento de meteorito. Una experiencia impresionante que se convirtió en la inspiración para la colección Shooting Stars.

Sérum Synchronized Multi-recovery Complex Estée Lauder Advanced Night Repair Noche Para Todo Tipo De Piel

Efectivo y comprobado para todo tipo de piel, este es el suero de alto rendimiento dispone de un poder restaurador de la noche para ofrecer una renovación visible. Funciona de día y en horario nocturno para ayudar a la piel a maximizar su ritmo natural de reparación y protección. Un alto nivel de ácido hialurónico ayuda a retener la humedad durante 72 horas, ayudando a crear el entorno perfecto para optimizar el proceso de purificación.

Tom Ford Ombré Leather EDP

La nueva fragancia masculina de Tom Ford ofrece sensualidad táctil del rico cuero negro, texturizado con adictivo pachulí y vetiver se envuelven como una segunda piel. Los tonos florales de jazmín sambac evocan la belleza salvaje del desierto, mientras que las capas de ámbar y musgo imitan el calor de la roca y la arena.

4- Outfit para pasear al aire libre

Para padres entusiastas de la naturaleza y los paseos urbanos, un regalo relacionado con la indumentaria de diseño seguramente lo emocionará. Desde equipos para hacer senderismo hasta prendas para usar en recorridos por la ciudad, hay infinitas opciones para satisfacer el espíritu aventurero y fomentar la conexión con el exterior.

Rochas

La marca se destaca por su diseño de líneas voluminosas que abrazan el cuerpo, brindando una sensación de confort excepcional. Su capucha desmontable y su bajo ajustable garantizan abrigo y protección ante diferentes climas. Su linea de joggers son la combinación perfecta de estilo y confort, ideales tanto para relajarse en casa como para lucir un look casual y sofisticado en la calle.

GNZ Gonzalez

Ideal para otoño, el piloto impermeable con frente desmontable interior y relleno de pluma natural Stretch technology de GNZ Gonzalez es un preciado balance entre sofisticación y buen gusto. El precio minorista ronda los 399.990 pesos.

Tommy Hilfiger y Calvin Klein

Las propuestas de Tommy Hilfiger y Calvin Klein para el Día del Padre se podrá encontrar en Patio Bullrich Alto Palermo Shopping, Galerías Pacífico, Unicenter Shopping y Alto Rosario Shopping. Tommy Hilfiger ofrece un buzo bordó con logo bordado, en azul y en blanco, al que se le puede sumar las clásicas camisas Oxford gris regular fit. Por el lado de Calvin Klein, las reconocidas chombas de piqué slim fit y las remeras básicas con logo estampado, son las opciones para la efeméride.

5- La Botella Preferida para Brindar

Los recuerdos más preciados de un padre compartido con su familia se pueden recrear en un brindis. Sea en vasos o en copas, el momento de dedicar unas palabras de agradecimiento y decir “¡Salud!”, es un acto que se puede llevar a cabo con la botella preferida del homenajeado.

Johnnie Walker

En ocasiones tan especiales como el día del padre, el regalo ideal no lo suele determinar el tamaño o cantidad de paquetes, sino ese detalle que demuestra cuánto conocemos a la persona que queremos sorprender y pocas cosas dicen “te conozco” como un excepcional, Johnnie Walker. Para esta fecha, el whisky escocés número uno del mundo, ofrece toda su colección de etiquetas desde Black Label a Blue Label.

Escorihuela Gascón

''DON Malbec es un single vineyard elaborado con uvas orgánicas obtenidas en nuestra finca El Cepillo de Valle de Uco y representa todo lo que se puede esperar de un Malbec argentino de altura. En él destacamos los atributos de las mejores parcelas del viñedo con el fin de conservar la paleta de sabores propios de este terroir'', detalló Matías Ciciani, enólogo de Escorihuela Gascón, una opción para los amantes de los buenos vinos.

También la marca recomienda su Gran Reserva para la fecha del Dia del Padre. La finca que Escorihuela Gascón, que se encuentra en una zona baja de Luján de Cuyo, permite que los vientos fríos que descienden de la Cordillera de los Andes se encajonen en el viñedo generando un clima frío y una excelente amplitud térmica. Los suelos aseguran buen drenaje, desarrollo radicular de las plantas y disponen de un control natural del vigor de las cepas, con buen balance en los frutos. Los vinos obtenidos con las uvas de este viñedo se destacan por su volumen de boca, graduación, intensidad, potencial de añejamiento y sentido de lugar.

6- Artesanías y accesorios

El arte hecho a mano tiene un encanto y una autenticidad que lo hacen verdaderamente especial. Ya sea joyería artesanal o accesorios, un regalo único y hecho con amor será apreciado por muchos años. Además, un brazalete, pulsera o un colgante fomenta la creatividad y la personalidad.

Pandora

La casa Pandora ofrece su línea de brazaletes y accesorios. Desde dijes hasta collares, todo desde una estética masculina con estilo y presencia. También pequeñas estatuillas de los personajes de Marvel Comics se encuentra en el exclusivo catalogo.

Wish Box by El Burgues

En el mes del padre, El Burgues protagoniza Alcorta Collection by Wish Box con dos looks customizados. Estas prendas y accesorios podrán ser obtenidas únicamente participando de la acción Wish Box, a través de la carga de facturas de compra.

7- Pasatiempo Sorpresa

En el Día del Padre, Bigbox ofrece una selección de experiencias sorpresas que van desde cenas en los mejores restaurantes y propuestas de aventuras hasta increíbles estadías y cambios de look. Detrás de cada una de estas opciones hay un equipo de profesionales que realiza una minuciosa curaduría de los regalos para garantizar momentos únicos.

Parrillas y Escena Porteña

Destacamos cuatro propuestas originales. La primera es “Parrillas”: es el especial para los fans del asado es una experiencia con la que se pueden disfrutar los mejores cortes de Argentina, elaborados a las brasas por parrilleros expertos. La segunda es “Escena porteña”: Teatro y gastronomía en Buenos Aires, una dupla infalible es una Bigbox para sacarle provecho a la inmensa y variada escena teatral de la ciudad, acompañando cada salida con una buena comida en Manduca, el espacio gastronómico referencial de Av. Corrientes.

No Limits

La tercera opción es “No Limits”: un conjunto de experiencias para quienes quieren desafiar sus límites. Consiste en distintas propuestas a lo largo de todo el país, entre las que se encuentran actividades como aventurarse en un simulador de vuelo, una tarde de rafting, una caída libre dentro de un impresionante túnel de viento, un recorrido en velero, un vuelo en parapente y muchas otras opciones para aquellos padres que buscan la adrenalina.

Four Ball

Por último, Four Ball: Diseñado para curiosos y amantes del golf. Es una propuesta deportiva diseñada para aquellos padres que disfrutan de jugar al golf con amigos, e incluye clases con instructores profesionales para mejorar la técnica y pasar una jornada inolvidable al aire libre.

8- Tiempo de Calidad Juntos

Por último, pero no menos importante, el regalo más valioso que puedes dar a tu padre es tu tiempo y atención. Planifica un día especial juntos, ya sea explorando un nuevo lugar, disfrutando de un picnic en el parque.

Panadería Roma

Los momentos compartidos son los tesoros más preciados que perduran en el corazón. La panadería Roma preparó un box especial para agasajar a los padres golosos. El obsequio trata de una caja de 6 cookies multisabor ideales para sorprenderlos en el desayuno a 15.000 pesos, que trae seis cookies de: Pistacho- Matcha y Chocolate Blanco, Vainilla- Chocolate y Nueces Pecan, ⁠Red Velvet, ⁠Avena- Pasa de uva- Canela y Nuez moscada, Chocolate semi amargo- Chocolate con leche y dulce de leche y Vainilla- Oreo y chocolate blanco

En conclusión, el Día del Padre es una oportunidad perfecta para honrar y celebrar a esos hombres extraordinarios que han dejado una huella imborrable en la vida. Ya sea a través de un regalo material, una experiencia memorable o simplemente tu amor y gratitud, es mejor asegurarse de mostrarles cuánto significan en este día especial. ¡Feliz Día del Padre!