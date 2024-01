Trueque de clásicos

TRES ESTRELLAS

Un clásico por otro clásico. Así fue el trueque que el Teatro Colón ofreció a sus abonados y al público en general para terminar la temporada 2023 de su Ballet Estable, ante el fallido estreno de “La bayadera”. Claro que el desbalance en el cambio era inocultable: la expectativa por conocer en nuestro medio la lujosa y exquisita versión de Rudolf Nureyev no era cubierta por un “Corsario” visto hasta el cansancio desde hace diez años. Pero la participación de Natalia Osipova (del Royal Ballet de Londres) y Daniel Camargo (del American Ballet Theatre) compensaban el desfasaje. Pues no: la impactante bailarina rusa no pudo reponerse a tiempo de una lesión para viajar a Buenos Aires, y nuestros primeros bailarines debieron salir ‘al toro’.

Así las cosas, el barco de los piratas llegó una vez más a las costas de Turquía y Conrad volvió a enamorarse de Medora, ante una sala colmada. Recordemos que la versión de Anne-Marie Holmes está planteada en clave de comedia, alejada del refinamiento de la de Piotr Gusev (Teatro Mariinski de San Petersburgo) que el Colón montó en 1999. En ambas, casi nada queda del poema de Lord George Byron que inspirara el ballet.

En la función que comentamos Federico Fernández fue Conrad, el jefe de los piratas. Felizmente repuesto de la lesión sufrida en octubre pasado, se lo vio espléndido en su madurez artística (más allá de un traspié en final de su variación del acto II). Con su habitual seguridad como partenaire, el primer bailarín lució expresivo y prolijo en saltos y giros. Camila Bocca cumplió adecuadamente su papel de Medora, y Jiva Velázquez deslumbró como el esclavo Ali. Gulnara tuvo en Ayelén Sánchez a una intérprete ideal, delicada y brillante, de impecable desempeño en el ‘pas de esclaves’.

Estas funciones implicarán la despedida de los escenarios de dos queridos primeros bailarines del Teatro Colón: Carla Vincelli y Edgardo Trabalón. Este último fue Birbanto, una de sus más logradas creaciones, papel para el cual el bailarín unió a su buen desempeño técnico su eficaz máscara actoral.

Todo el cuerpo de baile rindió adecuadamente en esta obra multitudinaria, junto a alumnos del Instituto Superior de Arte. En el plano musical, una vez más nos preguntamos acerca de la necesidad de convocar a un director extranjero (el español Manuel Coves) para dirigir a la Orquesta Filarmónica en seis funciones del El corsario, siendo que las restantes cinco estarán a cargo musicalmente del maestro Ezequiel Silberstein.