A Ghost Story

**** El título de la película no engaña: es la historia de un fantasma. Un hombre muy enamorado que muere y se niega a dejar la Tierra con el fin de confortar a su mujer. Pero la película solo dedica una parte de su metraje a esa relación muerto-esposa. El hombre es, y será durante todo el film, una sábana que recorre melancólicamente un cierto espacio mientras el tiempo, literalmente todo el tiempo, sucede a su alrededor. No hay aquí terror sino una profunda tristeza que se cuela tanto en los muy precisos encuadres como en el comportamiento de las criaturas que vagan (el término no es casual) por este paisaje a veces feliz, en general glauco. La ambición metafísica de la película es grande; su realización, en tono menor, amable, es la mejor manera de abordar temas tan vastos como el tiempo y el sentido de nuestra vida y conciencia. Rareza de las que se ven pocas veces.

