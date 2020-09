El Carterista

***** La obra de Robert Bresson debe ser revista, debe difundirse. No solo porque inventó formas del cine, no solo por llevar a la práctica su propia teoría del actor y de la pantalla sino porque además narró grandes historias como pocos. Aquí cuenta la de un carterista –el uruguayo Martín LaSalle– que, tras fallar y ser apresado, se une a una banda de profesionales. Lo que hace Bresson con el suspenso es increíble: una tensión basada en lo mínimo, casi el método contrario –complementario, para ser más precisos– que el de Hitchcock. Y a pesar de ser una película que se mueve en silencio, subrepticia como su protagonista, está repleta de ideas y mantiene en vilo, entre el juicio moral y el peligro. Una obra maestra, a la altura de su genial “Diario de un cura rural” y no muy alejada de ella.

