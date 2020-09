**** Adaptada de una historieta de culto, la segunda temporada de esta negrísima comedia de aventuras llena de sangre y absurdo sigue contando cómo un grupo de desesperados lucha contra los superhéroes –todos asesinos, intoxicados con el poder– que no son más que títeres psicópatas de una multinacional farmacéutica con una agenda de dominio mundial. El chiste podría acabarse pronto si no contara en cada episodio con una secuencia creativa (la ballena atravesada del tercer episodio, el trip psicodélico del segundo) que le otorga sentido a esta demolición constante de clichés que es, al mismo tiempo y de modo autoconsciente, un cliché en sí misma. Hay nuevos personajes igualmente conflictivos y amorales –cuando no, inmorales– que los de la primera temporada y el tema gana en tensión y negrura, incluso si no deja de lado la carcajada psicópata.

