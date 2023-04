El Reino II

★ Es ocioso hablar de las intenciones ideológicas o políticas de una obra. Para discutirlas, es necesario que tal obra sea, si no buena, al menos convincente. Esta segunda temporada de El Reino tiene un gravísimo fallo: una factura apresurada realizada sobre una escritura débil. Más allá de las aceitadas relaciones de producción que permiten filmar en el Congreso, la Casa Rosada o la Quinta de Olivos -no es objeto de esta reseña analizarla, pero no está de más señalarlas-, más allá de que los actores no tienen la culpa de nada (la decisión de qué y cómo hacen lo que hacen no les pertenece), el gran problema de esta historia que mezcla un poder invisible (seguramente “yanqui” dada la voz en inglés de un señor que da instrucciones al final), un líder mesiánico con su propia Triple A, un villano loco, abusos sexuales, un mártir de los pobres y elementos absurdos como un cuarto tapizado de pantallas a todas luces falsas, es que su realización apurada hace imposible creer en lo que cuenta. Y no es cuestión de si es ficción o no: ¿o acaso no creemos en Darth Vader?

