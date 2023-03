La loca historia del mundo, parte II

★★★★ 1/2 Tenía que venir Mel Brooks a los 96 años y todavía con un humor increíble para poner las cosas en su lugar. El humor no es la burla: el cómico encuentra en lo que ama y en lo que odia, en lo que coincide y en lo que rechaza, en lo trágico y en lo feliz, el absurdo humano que nos autoriza a reírnos. Es perspectiva. En esta continuación cuarenta años más tarde de su propia película (no de las mejores, por cierto) el hombre guía a un grupo de cómicos para reírse de todo. Desde Hitler hasta el racismo, desde Jesús hasta el Kama Sutra. Brooks y sus secuaces son ecuánimes a la hora de reírse de algo. No les importa la ofensa mientras sea cómico. Nadie se pregunta por qué causa gracia, en un momento donde es imprescindible reír. Lástima que hay chistes que requieren algo de cultura (¿Shakespeare, Ulysses Grant, “Bolsheviks to Mencheviks”?) pero ese es nuestro problema.

