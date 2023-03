Cuál es la película argentina que llego al millón de vistas en Netflix

“Solo el amor” fue un largometraje que se estrenó a mediados del 2018. Como muchas películas del cine nacional, el film tuvo un recorrido corto por las salas locales, que le permitió de todos modos estar entre las diez películas argentinas más vistas del año, superando en taquilla los 25 mil espectadores. Sin embargo, la cinta dirigida por Andrés Caballero y Diego Corsini resultó un extraordinario éxito, cinco años después, a través de la plataforma Netflix.

Protagonizado Franco Masini, con acertados cameos de Andrea Frigerio y Gerardo Romano, el film resalta la química y la interpretación de la actriz Yamila Saud, que formo también parte del equipo de guionistas de la película, y que compone con Masini, la dupla romántica del film sobre un rockero y una abogada que cruzan caminos. La historia comienza cuando Emma, una joven letrada estructurada que vive siguiendo el mandato familiar, conoce por un accidente a Noah, el líder de una banda de rock de garaje que busca trascender. El romance explota pero el futuro y destino de los protagonistas es decididamente antagónico.

"Empecé mi carrera siendo manager de bandas de música, a muchas les fue bien y a otras no, y ese camino mucho no se cuenta. Es lo que queríamos narrar con ese toque de ilusión y esperanza, y también mostrar el mundo de las discográficas", cuenta Andy Caballero

Noticias: La película tiene más de un millón de visualizaciones en la plataforma, ¿a qué considera que se debe?

Caballero: Creo que si se llegó al millón de vistas es porque contábamos con Franco Masini, que desde ese momento empezó a crecer día a día. La película tiene esa mirada de musical encubierto, y no hay muchos films así en Argentina. Tiene una banda de sonido especialmente producida, con doce canciones y doce videoclips, y un disco que se encuentra en Spotify.

Noticias: ¿Por qué cree que un film independiente de 2018 no envejece?

Caballero: Tiene actualidad, cuando lo filmamos queríamos hacer mucho hincapié en los celulares, y en la relación que implica que te vuelvas conocido y explotes de un día para el otro. Como las redes sirven para bien y para mal. Antes para sacar un disco tenías que sonar en todos lados y ahora por un TikTok ya sos popular. Pienso que eso es el toque que tiene, junto con la estética moderna y plástica que incluso hoy se utiliza.

Noticias: El estilismo visual es uno de los puntos destacables del film ¿Cómo se desarrolló tu visión estética para la película?

Caballero: La estética la marcamos con Sol Lopatin, que es la directora de fotografía en casi todos mis proyectos. Acabamos de terminar un documental de Jay de La Cueva, un artista muy importante en México. Las referencias audiovisuales linkean mucho con los videoclips, un género en el que he sido muy prolífico y aunque lo he ido dejando, todavía me divierte mucho. Es una gran usina para nuevas ideas y estéticas. En cuanto a "Solo el amor", la referencia en la película es ser plástico. Nosotros estábamos con esos colores, la sala de ensayo tenía un vuelo de mucha euforia. Y en la edición contamos con Alberto Ponce, que es una leyenda y le puso mucho orden al material.

Noticias: ¿Cómo encara lo creativo? ¿En qué está trabajando ahora?

Caballero: Los procesos creativos son diversos. Para "Sólo el amor" trabajé con mi amigo y músico Lucho Cervi, con quien trabajamos el concepto y la música desde cero. Y ahora con Chalo, amigo y productor, estamos con el documental que estoy realizando, y otro film llamado "Nahum", que se vendrá en breve.