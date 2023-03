★★★ Vamos con lo amable: hace tanto que la Argentina carece de humor televisivo que vale la aparición de esta serie de comedia con humor negro y momentos muy buenos y reideros. La idea de un grupo de guardia urbana conformado por “minorías” (las comillas parecen surgir de la propia boca de los protagonistas) no está mal y funciona. Hay algunos intérpretes inspirados (Pilar Gamboa es de lo mejor que tenemos hoy día) y secundarios bien resueltos (otro recurso natural: Alan Sabbagh). Vamos con lo menos amable: la idea de “incorrección política” no es tal, pero eso tampoco es una obligación. Pero dada que tal es la premisa, resulta a medias. Da la impresión de que el mundo que satiriza es discriminador y racista. Y no, no es la policía, del que tal postulado resultaría creíble, sino nosotros, la clase media. El problema es que no es (o no es tan, en todo caso) así. Cuando División Palermo deje el chiste referencial y se anime, tiene el potencial para ser la gran serie cómica que nos hace falta.

