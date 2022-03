El turista

★★★ Más aterrador que despertarse siendo un horrible insecto es despertarse siendo nadie. Eso sucede en esta miniserie: un hombre aparece perdido en el desierto australiano sin memoria, y el mundo completo está en su contra. Su vida, cómo no, está en constante peligro y la manera de permanecer con vida es recuperar la memoria. Aunque el planteo no es del todo original, la realización, con ese desierto primordial que es Australia, resulta un gancho constante. Hay una idea: recuperar la memoria es también construir un relato, y esto ocurre ante nuestros ojos poco a poco. El trabajo del protagonista Jamie Dornan (qué suerte que nunca quedó pegado a 50 sombras de Grey, esa cosa) es de tal precisión que, minuto a minuto, nos ponemos en sus zapatos. No es poca cosa en estos tiempos de fast-food para plataformas.

