El último subte

★★★★1/2 Ejercicio h i t c h o c k i a n o d e Truffaut, el hombre que miraba demasiado cine, alrededor de una compañía teatral durante la ocupación nazi de Francia. El director de la compañía es judío y se esconde; su mujer, primera actriz, tiene que ocuparse de la producción y su coprotagonista es miembro de la Resistencia. Es decir, las cosas no son nada fáciles para ninguno de los tres protagonistas, y además hay algún villano. Pero si creen que esto es un melodrama romántico en medio de la barbarie, se equivocan. Es un cuento sobre lo verdadero y lo falso, sobre la representación y el engaño feliz (o no) al que nos sometemos voluntariamente cuando hay arte. Gran película que hace del espectáculo forma y fondo, tiene uno de esos finales que hacen sonreír a cualquiera con un poco de sangre en las venas. Truffaut juega, aquí, a todos los juegos a la vez y termina ganando.

