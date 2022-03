Inventando a Anna

★★1/2 La historia es la de una chica que, utilizando redes sociales, se volvió muy famosa y en una enorme estafadora, haciéndose pasar por una millonaria, y la de la periodista que la investiga y entrevista cuando termina en la cárcel. Pasó de verdad, aunque la serie se toma (nadie reprocha esto) varias libertades. El gran problema de esta producción de Netflix consiste en vestir con lujo y “valores de producción” un relato moralista carente de cualquier ambigüedad. Bien a tono con los tiempos de corrección política a reglamento que corren, los ricos son fívolos y mezquinos, el lujo es vulgaridad (no, amigos, el lujo NO es vulgaridad: resuciten a los Médici y pregunten), y los periodistas encuentran la verdad en un detalle chiquitito porque en el fondo son moralmente superiores (lo que los hace inteligentes). En fin, es lo que hay. Sí, es entretenida en parte, también. Pero no toda: con tres buenos episodios alcanzaba y sobraba.

