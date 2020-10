Father Figures

***1/2 No estrenada comercialmente en la Argentina, esta comedia está dirigida por el director de fotografía habitual de Todd Phillips, el comediógrafo responsable de “Starsky y Hutch”, la saga “¿Qué pasó ayer?” y, el año pasado, esa tragedia irónica de “Guasón”. Es decir, aquí hay un equipo habitual que sabe su oficio (Ed Helms, J. K. Simmons, Glenn Close, Christopher Walken). En realidad es una road movie: una madre les cuenta a sus dos hijos la verdad sobre su padre, al que creían muerto, y salen a buscarlo. Por supuesto, antes de llegar al que debería de ser, conocen a otros candidatos y, mientras, se narra el cuento de los hermanos que aprenden a congeniar. No tiene nada genial, no tiene nada complejo y es un cuento divertido con momentos muy buenos. Pero es, también, una demostración de la ética de lo cómico por algunos de los mejores profesionales del oficio. Lo que no es poco.

