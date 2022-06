La ira de Dios

★★ Un escritor oscuro y misterioso parece haber emprendido una terrible venganza contra una joven. Ella busca a un periodista en la mala para que la ayude, pero detrás de esto hay problemas que nos dicen que nada es lo que parece. El problema de esta película es que al final todo es lo que parece. Pero problema real, el que vuelve totalmente insatisfactorio el filme, es su tono. No podemos culpar a los actores, porque hacen lo que alguien decide que hagan. Y aquí no hablan: declaman. No se mueven: se deslizan con un matiz de sobreactuado misterio. Una película puede ser la adaptación de una novela, pero eso no implica que deba ser literaria en el mal sentido. Esa artificialidad accidental nos deja afuera de la historia, que no es original, por cierto, pero que podría haber sido creíble.

Galería de imágenes