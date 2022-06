★★★★★ Tremendo error que esta película épica, de batallas, espadas y esplendor gozoso de colores y estandartes no se haya estrenado aquí. El genio de Woo para mostrar acciones y, al mismo tiempo, darnos un paisaje emocional perfecto de cada uno de sus personajes estalla en cada uno de los fotogramas, además diseñados para la pantalla ancha. Los paisajes son protagonistas: no estamos ante una descripción decorativa del wuxia (el género de artes marciales épicas e históricas) sino de una auténtica historia donde el delgado precipicio (el “Red Cliff” del título) es protagonista al mismo nivel que las intrigas políticas que llevan a la lucha. Hay mucho heroísmo y acción, pero nunca estas cosas “empalagan” o están de más: la exuberancia en este caso es un elemento necesario de la puesta en escena. Woo, que sigue filmando, no ha perdido la mano, aunque nuestras pantallas le hayan perdido el rastro.

