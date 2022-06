Stranger Things 4

★★★★ Partida en dos (los últimos episodios, de más de dos horas, se verán en julio) esta temporada de la serie que toma la nostalgia por los ochenta y toda la fantasía asociada con esos años y aquella iconografía para crear algo así como un festín diabólico tiene sus altas y sus bajas. Por un lado, la búsqueda de un personaje desaparecido al final de la tercera temporada tiene menos peso de lo que debe; y la historia de Once y el bullyng no termina de arrancar y tiene muchos lugares comunes. Pero la otra, la del nuevo monstruo, la de las tristezas, la del paso devorador (literalmente) del tiempo, la de escuchar a Kate Bush y llorar para salvar la vida tiene algunos de los momentos más increíbles y emotivos del audiovisual contemporáneo. En ese punto, son muy pocas las obras capaces de captar con precisión esa angustia adolescente y ese dolor que no tiene palabras para ser descripto. Por esos momentos y por la tensión bien lograda, sigue siendo motivo de atención y vale la pena.

