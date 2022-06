The Boys 3

★★★★ Vuelve la sátira cruel y sangrienta del universo de los superhéroes, lleno de maldades varias donde no hay un solo personaje que se salve. Lo que, dadas las circunstancias, no está nada mal, aunque en esta tercera temporada las cosas son más groseras, también pone en lugar de autorreflexión a varias de las criaturas originales, lo que contribuye a la complejidad de cada episodio. Por supuesto, hay que asumir que los superhéroes no tienen nobleza (que es un tropo necesario en lo que no es más que un desprendimiento moderno del viejo cuento de aventureros y de hadas) y son unos tarados a los que un millonario les dio poder. Sí, bueno, la parte política es siempre burda pero recordemos que se trata de una sátira. Lo que vale son los personajes, todos atractivos.

