★★★★ Basada sobre una compleja novela de Don DeLillo, Ruido de Fondo no deja de ser una película de Noah Baumbach. Como pasa muchas veces con directores que se esfuerzan por ser personales, una obra ajena resulta la matriz de sus temas. Y no siempre es la película más lograda, aunque aquí el placer de la dirección, de hacer cine con una literatura compleja compensa la falta de un centro emocional. Driver es un intelectual con una familia más o menos tipo, que vive en un pueblo suburbano estadounidense cuando un enorme y cuasi apocalíptico accidente da vuelta la vida de todo el mundo. La diversidad de elementos (desde épicos hasta del humor más simple, desde trágicos hasta musicales) habla, también, de una idea auténticamente posmoderna (no usamos el término casi nunca: aquí es preciso) de combinación de formas para reflejar lo complejo de la vida contemporánea.

