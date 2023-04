Siete reyes deben morir

★★★ Si quieren saber cómo termina la serie The Last Kingdom (otra “de bárbaros” grisácea y británica, de esos espectáculos medievales que hizo surgir la conjunción historia más Game of Thrones), aquí llega a toda espada y flecha un largometraje que explica cómo -si- se unifica el reino de Inglaterra con los daneses dando vueltas y el cristianismo surgiendo como fuerza mayor. Por supuesto que es espectacular y que las batallas le ponen sal y pimienta a todo este conjunto de barro y sangre, y por supuesto que hay intrigas tanto políticas como familiares (que, para el caso y como sucedía con Vikingos, es lo mismo). La cosa es entretenida y épica como corresponde, y no hay momento que no lleve la acción al paroxismo. Quizás ese -que busca ser un acierto- sea su mayor defecto: una tensión a veces artificial que impide ingresar al interior de los personajes. Es cierto, se supone que “ya sabemos” porque vimos la serie. Pero no deja de resultar decepcionante.

Galería de imágenes