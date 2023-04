El agente nocturno

★★★1/2 Uno de los reflejos más repetidos respecto de nuevas series es “es un cliché, es medio boba, pero cómo me enganché”. Aplica a este policial de espionaje con agente del FBI y bella experta en seguridad informática, uno protector y otra, presa, que se enfrentan a conspiraciones y peligros sin cuento. No hay en esta combinación de Bourne, 24 y mil cosas más nada que no hayamos visto antes; no hay de esas actuaciones inolvidables que nos permiten recordar gestos y palabras. Nada de eso. Lo que sí hay es un manejo narrativo efectivísimo, un interés constante para pasar de una secuencia a la siguiente y de un episodio al otro. En esos elementos es que radica la “adictividad” -un poco a reglamento, digamos todo- que esta serie genera. Eso y los valores de producción, el despliegue de un mundo que parece existir realmente. Quizás tal sea el secreto de que algo demasiado común se vuelva interesante, pero ese es nuestro problema.

Por l o demás, esa ecuanimidad que mencionamos está en el film no solo por su precisión histórica, sino porque no le niega a los zulúes ni razones ni inteligencia (para quienes crean que todo cine pasado era racista: la moral no nació ayer, milennials). Y de paso, Michael Caine dando cátedra ya de joven, lo que l e suma unos cuantos puntos a este film espectacular.